15

Блогер Литвин: «Джейк Пол может помочь с рабочей визой в США, чтобы я подрался в его лиге»

Президент Lit Energy блогер Михаил Литвин рассказал, что Джейк Пол готов помочь ему с визой в США, чтобы он провел бой в его лиге.

– Тебе было бы интересно поучаствовать в бойцовском турнире «Медиафутбол против всех» от Fight Nights?

– Нет, конечно. Я весь поломанный, и надо много готовиться. Я сам по себе нарцисс и в плохой форме выйти не могу. Чтобы выйти в хорошей форме, нужно качественно подготовиться.

– А если будет хороший гонорар и соперник?

– Вряд ли меня можно удивить гонораром. 

Если говорить о потенциальном бое, то в теории я бы хотел долбануться где-нибудь на Западе. А все, что здесь, – это из области нереального.

– Почему нереально?

– Должно многое сойтись. Во-первых, должен быть равный мне по медиа человек. Вопрос, кто это может быть? Непонятно.

Во-вторых, гонорар. Не знаю, кто сможет предложить такую сумму, чтобы я удивился и сказал: «Мне это интересно».

Ну и форма. Это самое простое, что можно сделать из этих трех компонентов.

– А с кем готов подраться за рубежом?

– Мы разговаривали с Джейком Полом. У него есть своя лига. Он сказал, что может посодействовать в получении рабочей визы в США для того, чтобы подраться в его лиге. Он показал мне блогеров, там есть ребята, у кого больше подписчиков, чем у меня. Может быть, когда-нибудь.

Но это не стоит у меня в приоритете. Я больше заражен большими видосами. Это меня больше возбуждает, – сказал Литвин.

Промоушен Fight Nights проведет бойцовский турнир «Медиафутбол против всех» в апреле 2026 года. В главном бою вечера подерутся капитан 2Drots Эдамс и блогер Шах Лав Соса. Спортсмены получат по 3 млн рублей за участие.

В 2025-м Fight Nights уже проводил турнир между медиафутболистами по правилам кигбоксинга.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
logoДжейк Пол
logoМихаил Литвин
logoLit Energy
logoAMC Fight Nights
logoWinline Медиалига
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто то его прикрывает, с купленным военником скамер
Ответ Пётр Гамаз
Кто то его прикрывает, с купленным военником скамер
Даже незнаю дон
Ответ Пётр Гамаз
Кто то его прикрывает, с купленным военником скамер
Просто делится своим заработком, вот и все у него на мази. Так кстати у всех дельцов, как только перестанет делиться, сразу найдут за что закрыть. Это называется-держать на коротком поводке!
Звездит, просто хочет сорваться в Америку, пока ему тут жопу не вскрыли.
Ответ justburn
Звездит, просто хочет сорваться в Америку, пока ему тут жопу не вскрыли.
Да никому он там неинтересен будет. Там своих хватает, а вся его фанбаза из молодых ребят средней азии, в Штатах не проживает.
Ответ Жора где ты был?
Да никому он там неинтересен будет. Там своих хватает, а вся его фанбаза из молодых ребят средней азии, в Штатах не проживает.
Какая разница, откуда видео снимать. Зато там у армию точно не отправят
Кто это вообще ?
Ответ beltravel71
Кто это вообще ?
Про Кыштымского карлика слышал?
А кто это такой?
Ага. И с визой поможет, и Ютту разрешит за попу помацать
Технично решил соскочить
"Но это не стоит у меня"
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Блогер Литвин чуть не разбился на самолете: «Ты уже миришься с тем, что умрешь. Я начал записывать видео для родных»
20 февраля, 12:02Видео
Блогер Литвин предложил оплатить штрафы Telegram более чем на 29,6 млн рублей: «Пацаны, если он упрется – я готов дать эту сумму»
10 февраля, 18:08
Рекомендуем
Главные новости
«Банка» победила «Эгриси», «Дружина» обыграла «Броуков». Расписание и результаты матчей НаПике
вчера, 19:11
Болельщик «Банки» пролетел 7 тыс. километров с Камчатки в Москву ради встречи с Федосом
вчера, 18:47Фото
Экс-защитник 2Drots и Lit Energy Арчи – игрок «Эгриси»
вчера, 16:56
Артем Райзен: «Для открытия медиалиги в Бразилии нужно примерно 1 млн долларов. Это не такие большие деньги для инвестиций»
вчера, 14:33
«Дуран – бомж за 35 млн евро. Он валится на землю, не дорабатывает, выключается. Гонду был интереснее». Егоров о форвардах
вчера, 12:10
Кузнецов о кике «Союза» из НаПике: «Нас начали выдавливать из лиги, когда поднялся шум из-за питерских ребят. Мы отказались от их услуг, но нам запретили участвовать в турнире, не обосновав решение»
вчера, 11:14
«Не любят «Зенит» в России везде, кроме Петербурга. Но им хочется золото взять, а уже потом репутация». Егоров о сине-бело-голубых
вчера, 10:06
«Кто выставил линию посередине стопы Мантуана? Это позор! Сезон РПЛ размазан и слит!» Егоров об отмене гола «Балтики»
27 февраля, 19:53Фото
Экс-полузащитник «Амкала» и «СиндЕката» Дубчак – игрок «Народной Команды»
27 февраля, 19:15
«Дружина» танцора Дружинина – участник НаПике. Клуб зашел в турнир вместо «Союза» Кузнецова
27 февраля, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
Легенда ЦСКА Кузнецов возглавил баскетбольный Hoops на товарищеский матч. У клуба больше 6 млн подписчиков
вчера, 20:48
Батраков приехал на матч НаПике через 1,5 часа после игры «Локомотив» – «Пари НН»
вчера, 18:21Видео
Кузнецов об инвестициях: «Многие футболисты вложились и прогорели. Причем подставляли лучшие друзья. Это наша действительность»
вчера, 13:10
Дмитрий Кузнецов: «Хорошо, что сборная Мали согласилась играть с нами в такой тяжелый период»
27 февраля, 14:07
Кузнецов о Талалаеве: «Когда находишь свою команду – получаешь удовольствие»
25 февраля, 14:23
«Все становились психами в «Спартаке», Станкович, например. Все орали, дрались, спорили». Кузнецов о бывших тренерах красно-белых
25 февраля, 13:55
Кузнецов о молодых футболистах в РПЛ: «Звездочки появляются постепенно. При серьезном подходе к своей работе они заиграют»
24 февраля, 19:02
Кузнецов об опоздании Вендела: «Это неправильно, есть командная дисциплина»
24 февраля, 17:41
Кузнецов о чемпионской гонке в РПЛ: «ЦСКА – претендент на золотую медаль во второй части сезона»
24 февраля, 14:25
Набабкин о трофеях ЦСКА: «В клубе все для этого делают»
23 февраля, 09:22
Рекомендуем