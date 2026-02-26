Блогер Литвин: «Джейк Пол может помочь с рабочей визой в США, чтобы я подрался в его лиге»

Президент Lit Energy блогер Михаил Литвин рассказал, что Джейк Пол готов помочь ему с визой в США, чтобы он провел бой в его лиге.

– Тебе было бы интересно поучаствовать в бойцовском турнире «Медиафутбол против всех» от Fight Nights?

– Нет, конечно. Я весь поломанный, и надо много готовиться. Я сам по себе нарцисс и в плохой форме выйти не могу. Чтобы выйти в хорошей форме, нужно качественно подготовиться.

– А если будет хороший гонорар и соперник?

– Вряд ли меня можно удивить гонораром.

Если говорить о потенциальном бое, то в теории я бы хотел долбануться где-нибудь на Западе. А все, что здесь, – это из области нереального.

– Почему нереально?

– Должно многое сойтись. Во-первых, должен быть равный мне по медиа человек. Вопрос, кто это может быть? Непонятно.

Во-вторых, гонорар. Не знаю, кто сможет предложить такую сумму, чтобы я удивился и сказал: «Мне это интересно».

Ну и форма. Это самое простое, что можно сделать из этих трех компонентов.

– А с кем готов подраться за рубежом?

– Мы разговаривали с Джейком Полом . У него есть своя лига. Он сказал, что может посодействовать в получении рабочей визы в США для того, чтобы подраться в его лиге. Он показал мне блогеров, там есть ребята, у кого больше подписчиков, чем у меня. Может быть, когда-нибудь.

Но это не стоит у меня в приоритете. Я больше заражен большими видосами. Это меня больше возбуждает, – сказал Литвин .

Промоушен Fight Nights проведет бойцовский турнир «Медиафутбол против всех» в апреле 2026 года. В главном бою вечера подерутся капитан 2Drots Эдамс и блогер Шах Лав Соса. Спортсмены получат по 3 млн рублей за участие.

В 2025-м Fight Nights уже проводил турнир между медиафутболистами по правилам кигбоксинга.