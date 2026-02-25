Гимнаст Нагорный попытался бросить прогибом бойца Пираева и забил пенальти-сальто в НаПике

Нагорный попытался бросить прогибом бойца Пираева и забил пенальти-сальто.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сыграл в НаПике за Lit Energy блогера Михаила Литвина в матче против Fight Nights (12:8).

В ходе МедиаПика (особый режим, когда играют только медийные игроки) Нагорный попытался бросить прогибом бойца Марифа Пираева, выступающего за Fight Nights . Перед этим Нагорный снял футболку, как в регболе – смеси баскетбола, регби и греко-римской борьбы, где игрок без футболки может проводить броски.

А во втором тайме Никита забил пенальти, сделав во время удара сальто.