Гимнаст Нагорный попытался бросить прогибом бойца Пираева и забил пенальти-сальто в НаПике
Нагорный попытался бросить прогибом бойца Пираева и забил пенальти-сальто.
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сыграл в НаПике за Lit Energy блогера Михаила Литвина в матче против Fight Nights (12:8).
В ходе МедиаПика (особый режим, когда играют только медийные игроки) Нагорный попытался бросить прогибом бойца Марифа Пираева, выступающего за Fight Nights. Перед этим Нагорный снял футболку, как в регболе – смеси баскетбола, регби и греко-римской борьбы, где игрок без футболки может проводить броски.
А во втором тайме Никита забил пенальти, сделав во время удара сальто.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Какой-то странный набор слов, пришлось открыть посмотреть что это значит.