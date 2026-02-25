Защитник Мура вернулся в «БроукБойз». Он будет играть бесплатно, чтобы поддерживать форму

Защитник Мура вернулся в «БроукБойз».

Футболист ушел из команды в конце 2025-го, когда команде сократили финансирование.

Мура выступал в НаПике за «Союз» Дмитрия Кузнецова, но покинул клуб вместе с экс-игроками 2Drots Алексом Стилем и Арчи Бегаларяном.

Президент «БроукБойз » Райзен на твич-стриме рассказал, что Мура будет играть за «Броуков» бесплатно, чтобы поддерживать форму.

Мура пришел в «Броуки» в начале 2025-го после распада «Родины Медиа». С командой он провел 16 матчей в турнирах WINLINE Медиалиги , также выступал в Fonbet Кубке России – 4 матча, 1 голевой пас.