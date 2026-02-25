Курьезный гол пяткой от одноклубника пропустил технический директор НаПике Кортава в дебютном матче

Курьезный гол пяткой от одноклубника пропустил технический директор НаПике.

Дмитрий Кортава дебютировал в НаПике за Fight Nights .

Организатор НаПике вышел в стартовом составе в матче против Lit Energy (8:12). В этой игре он пропустил курьезный мяч пяткой от своего же партнера Алексея Санькова и пенальти-сальто от гимнаста Никиты Нагорного, выступающего за LE.

«Я играл в воротах, потому что не готов бегать, не хочу – если только в падел-теннисе. Плюс в своем первом организованном матче я играл в воротах.

Автогол? Это не ко мне! Саньков, иди отвечай, я открывался, ха-ха! Не, гол – вратарский, зато попал в хайлайты. Я доволен. Еще пропустил пенальти-сальто от Никиты [Нагорного]. Я дернулся в другую сторону, это честный гол.

Я в заявке, хочу нормально поиграть. Но в команде много медийных, они тоже хотят играть – не готов перекрывать им дорогу. А вратарям – готов!

В НаПике я уже был судьей, вратарем. Думаю, что дальше. Вижу «Десятку», может, пойду запишу стендап. Тоже иногда получается», – сказал Кортава в интервью корреспонденту Спортса’’ Савелию Стовба.