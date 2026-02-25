  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Дмитрий Егоров: «Если судьи продолжат ошибаться, на смену придет искусственный интелект. Робота-судью можно послать на ### – ему не обидно»
1

Дмитрий Егоров: «Если судьи продолжат ошибаться, на смену придет искусственный интелект. Робота-судью можно послать на ### – ему не обидно»

Руководитель НаПике Дмитрий Егоров высказался о проблемах судейства в турнире.

«Я сказал судьям: «Ребята, объясните, что вам не нравится и измените правила так, как вам нравится». Они это сделали.

Если судьи продолжат ошибаться, на смену придет искусственный интелект или робот-судья. Робота-судью можно послать на ### – ему не обидно. Можно даже ударить, но тогда будет больно твоему кулаку. Вот и думай.

Вот ты говоришь роботу-судье: «Пошел ты на ###!» Например, это Алиса. Она ответит: «Не надо так говорить». И все, обидно ей не будет.

Еще я разговаривал с ребятами-судьями из ЛФЛ, которые судят похожие форматы. Но это скорее на будущее. Сейчас есть готовые бригады, нужно с ними работать», – сказал Егоров в интервью корреспонденту Спортса’’ Савелию Стовба.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoДмитрий Егоров
logoНаПике
брань
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Егоров: «Я позвал новых судей в НаПике и буду звать еще»
24 февраля, 10:18
Егоров о Кузнецове: «Все, что связано с ним в организационной части, – это ######. Он не организатор, а звезда»
23 февраля, 19:00
Егоров о Ганвесте: «На обрыгана и нарка и близко не похож. Со старым его творчеством не знаком, но в новом и в соцсетях никакой пропаганды»
19 февраля, 08:45
Николай Осипов: «Егоров – большой профессионал. Он круто справляется со своей работой в НаПике, цифры подтверждают»
17 февраля, 13:12
Рекомендуем
Главные новости
«Банка» победила «Эгриси», «Дружина» обыграла «Броуков». Расписание и результаты матчей НаПике
вчера, 19:11
Болельщик «Банки» пролетел 7 тыс. километров с Камчатки в Москву ради встречи с Федосом
вчера, 18:47Фото
Экс-защитник 2Drots и Lit Energy Арчи – игрок «Эгриси»
вчера, 16:56
Артем Райзен: «Для открытия медиалиги в Бразилии нужно примерно 1 млн долларов. Это не такие большие деньги для инвестиций»
вчера, 14:33
«Дуран – бомж за 35 млн евро. Он валится на землю, не дорабатывает, выключается. Гонду был интереснее». Егоров о форвардах
вчера, 12:10
Кузнецов о кике «Союза» из НаПике: «Нас начали выдавливать из лиги, когда поднялся шум из-за питерских ребят. Мы отказались от их услуг, но нам запретили участвовать в турнире, не обосновав решение»
вчера, 11:14
«Не любят «Зенит» в России везде, кроме Петербурга. Но им хочется золото взять, а уже потом репутация». Егоров о сине-бело-голубых
вчера, 10:06
«Кто выставил линию посередине стопы Мантуана? Это позор! Сезон РПЛ размазан и слит!» Егоров об отмене гола «Балтики»
27 февраля, 19:53Фото
Экс-полузащитник «Амкала» и «СиндЕката» Дубчак – игрок «Народной Команды»
27 февраля, 19:15
«Дружина» танцора Дружинина – участник НаПике. Клуб зашел в турнир вместо «Союза» Кузнецова
27 февраля, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
Легенда ЦСКА Кузнецов возглавил баскетбольный Hoops на товарищеский матч. У клуба больше 6 млн подписчиков
вчера, 20:48
Батраков приехал на матч НаПике через 1,5 часа после игры «Локомотив» – «Пари НН»
вчера, 18:21Видео
Кузнецов об инвестициях: «Многие футболисты вложились и прогорели. Причем подставляли лучшие друзья. Это наша действительность»
вчера, 13:10
Дмитрий Кузнецов: «Хорошо, что сборная Мали согласилась играть с нами в такой тяжелый период»
27 февраля, 14:07
Кузнецов о Талалаеве: «Когда находишь свою команду – получаешь удовольствие»
25 февраля, 14:23
«Все становились психами в «Спартаке», Станкович, например. Все орали, дрались, спорили». Кузнецов о бывших тренерах красно-белых
25 февраля, 13:55
Кузнецов о молодых футболистах в РПЛ: «Звездочки появляются постепенно. При серьезном подходе к своей работе они заиграют»
24 февраля, 19:02
Кузнецов об опоздании Вендела: «Это неправильно, есть командная дисциплина»
24 февраля, 17:41
Кузнецов о чемпионской гонке в РПЛ: «ЦСКА – претендент на золотую медаль во второй части сезона»
24 февраля, 14:25
Набабкин о трофеях ЦСКА: «В клубе все для этого делают»
23 февраля, 09:22
Рекомендуем