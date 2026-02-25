Дмитрий Егоров: «Если судьи продолжат ошибаться, на смену придет искусственный интелект. Робота-судью можно послать на ### – ему не обидно»

Руководитель НаПике Дмитрий Егоров высказался о проблемах судейства в турнире.

«Я сказал судьям: «Ребята, объясните, что вам не нравится и измените правила так, как вам нравится». Они это сделали.

Если судьи продолжат ошибаться, на смену придет искусственный интелект или робот-судья. Робота-судью можно послать на ### – ему не обидно. Можно даже ударить, но тогда будет больно твоему кулаку. Вот и думай.

Вот ты говоришь роботу-судье: «Пошел ты на ###!» Например, это Алиса. Она ответит: «Не надо так говорить». И все, обидно ей не будет.

Еще я разговаривал с ребятами-судьями из ЛФЛ, которые судят похожие форматы. Но это скорее на будущее. Сейчас есть готовые бригады, нужно с ними работать», – сказал Егоров в интервью корреспонденту Спортса’’ Савелию Стовба.