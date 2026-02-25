3

Кузнецов о Талалаеве: «Когда находишь свою команду – получаешь удовольствие»

Дмитрий Кузнецов высказался о «Балтике»

Экс-футболист ЦСКА и президент медиафутбольного клуба «Союз» считает, что Андрею Талалеву не стоит уходить в топ-клуб.

«Когда ты находишь свою команду – получаешь удовольствие. Руководишь всеми процессами, трансферами. А когда ты приходишь в команду, где тебе начинают говорить, что делать, – это не твоя команда.

Я думаю, Талалаев сам решит, что ему делать [уходить из «Балтики» или нет]. Сейчас он получает удовольствие: хорошо подготовил команду. Она играет, добивается побед, набирает очки, идет в пятерке. Что еще надо?

В нашем чемпионате всегда должна быть выскочка. Хорошо, что нынешняя «Балтика» доставляет проблемы абсолютно всем лидерам. Если будет больше таких команд, это будет влиять на уровень нашего футбола, на самоотдачу, на неуступчивость.

Все команды будут отнимать очки, красочность футбола прибавится. Все захотят обыграть лидера, никто не будет сдаваться», – сказал Кузнецов.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: News.ru
"А когда ты приходишь в команду, где тебе начинают говорить, что делать, – это не твоя команда" (c)
Это как в Химках, Ахматах откуда Таалаева ушли, на фоне хороших результатов?
Давно говорю, что проблема РПЛ не в плохих тренерах, а в некомпетентных руководителях
Ответ Тренерские конспекты Бормана
В Ахмате не только руководители виноваты. Сложно тренировать, когда конфликты с половиной команды. Талалаев сам до этого довёл. Он убрал Гудиева, подписал нулевого вратаря из первой лиги на его место. Заменил Шелию в перерыве с ЦСКА, получил ещё один конфликт, а второй вратарь дико провалился. Третий вообще никакой. Всё скидывать на руководство, когда были конфликты (Семёнов, Ильин, Шелия, Агаларов), не слишком правильно.
Ответ Александр Худобин_1116329546
Так его и убрали после глупого гола пропущенного Шелией и незабитого игроком Ахмата пенальти - может сливали его игрочишки? Недовольные его системой?

Тем не менее, он пришел в Ахмат, после того как клуб занял 13 место (ушел из клуба заняв 7 место, то есть дал результат )
Причем, он самого начала говорил, что усиления слабые (на клуб наложили санкции, поэтому брали игроков по остаточному принципу, например, из вылетевшей Уфы)
