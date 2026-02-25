Кузнецов о Талалаеве: «Когда находишь свою команду – получаешь удовольствие»

Дмитрий Кузнецов высказался о «Балтике»

Экс-футболист ЦСКА и президент медиафутбольного клуба «Союз» считает, что Андрею Талалеву не стоит уходить в топ-клуб.

«Когда ты находишь свою команду – получаешь удовольствие. Руководишь всеми процессами, трансферами. А когда ты приходишь в команду, где тебе начинают говорить, что делать, – это не твоя команда.

Я думаю, Талалаев сам решит, что ему делать [уходить из «Балтики» или нет]. Сейчас он получает удовольствие: хорошо подготовил команду. Она играет, добивается побед, набирает очки, идет в пятерке. Что еще надо?

В нашем чемпионате всегда должна быть выскочка. Хорошо, что нынешняя «Балтика» доставляет проблемы абсолютно всем лидерам. Если будет больше таких команд, это будет влиять на уровень нашего футбола, на самоотдачу, на неуступчивость.

Все команды будут отнимать очки, красочность футбола прибавится. Все захотят обыграть лидера, никто не будет сдаваться», – сказал Кузнецов.