«Все становились психами в «Спартаке», Станкович, например. Все орали, дрались, спорили». Кузнецов о бывших тренерах красно-белых

Кузнецов о бывших тренерах «Спартака»: Все становились психами.
Бывший защитник ЦСКА, экс-тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от работы нового главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.
«Мы все ждали от Абаскаля, от Тедеско, еще от кого-то…
Ждали, что команда заиграет. Заиграл «Спартак»? Нет. Но при этом там все становились психами.
Станкович, например. Все орали, дрались, спорили с кем-то. Надеюсь, с испанцем (Карседо – Спортс’‘) этого не произойдет», – сказал Кузнецов.
И это вылезло, кто еще не набросал на Спартак, тьфу
Уже все бывшие спартаковцы высказались, теперь опрашивают кого угодно) пусть за своим ЦСКА следит))
Один из самых ненормальных тренеров рассуждает о психическом здоровье. Видимо, наболело
Когда судьи из матча в матч творят беспредел, а эск всевозможными способами их выгараживает, здесь не только психовать будешь.
Что б понять человека, надо надеть его обувь и пройти его путь! (китайская мудрость) А не мести языком как метлой!
❝ — Доктор, Вы знаете, мне кажется, что все дураки Андалузии и Севильи собрались сегодня здесь!...И вот только Вас, доктор, — не хватало... ❞ ("Безумный день, или женитьба Фигаро ")
Кузнецов даже в Задротсе не прижился. Вот его уровень. Похоже. он даже не знает, кто был в Спартаке до Станковича, но уверен, что все дрались.
Про Руя , Ваноли и Слишковича он скромно промолчал
