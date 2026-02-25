«Все становились психами в «Спартаке», Станкович, например. Все орали, дрались, спорили». Кузнецов о бывших тренерах красно-белых

Кузнецов о бывших тренерах «Спартака»: Все становились психами.

Бывший защитник ЦСКА, экс-тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от работы нового главного тренера «Спартака » Хуана Карлоса Карседо .

«Мы все ждали от Абаскаля , от Тедеско , еще от кого-то…

Ждали, что команда заиграет. Заиграл «Спартак»? Нет. Но при этом там все становились психами.

Станкович , например. Все орали, дрались, спорили с кем-то. Надеюсь, с испанцем (Карседо – Спортс’‘) этого не произойдет», – сказал Кузнецов.