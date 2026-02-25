Алишер перешел в «Равшан» Черышева
Бывший хавбек «Амкала» и «БроукБойз» Алишер Рахимов продолжит карьеру в Таджикистане.
23-летний полузащитник подписал контракт на один год с клубом «Равшан».
Алишер мог оказаться в этой команде еще год назад, но тогда сделка сорвалась из-за проблем с документами.
В итоге футболист провел 2025-й в чемпионате Беларуси, где выступал за «Сморгонь» и «Нафтан».
В январе этого года сообщалось, что Рахимов тренировался с «Банкой» для участия в НаПике.
«Равшан» тренирует Дмитрий Черышев. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в чемпионате Таджикистана.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Салават | КУТАК МЕДИА»
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Потом в Джумшуд перейдёт
Быстроногий Абелардо!
что-то очень много "ш"
что-то очень много "ш"
Шшшш, ты шо
Алишер Рахимов - это родственник Рашида Рахимова❓️
Алишер в Равшан. Жесть какая
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем