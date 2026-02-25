Алишер перешел в «Равшан» Черышева

Бывший хавбек «Амкала » и «БроукБойз » Алишер Рахимов продолжит карьеру в Таджикистане.

23-летний полузащитник подписал контракт на один год с клубом «Равшан».

Алишер мог оказаться в этой команде еще год назад, но тогда сделка сорвалась из-за проблем с документами.

В итоге футболист провел 2025-й в чемпионате Беларуси, где выступал за «Сморгонь» и «Нафтан».

В январе этого года сообщалось, что Рахимов тренировался с «Банкой » для участия в НаПике .

«Равшан» тренирует Дмитрий Черышев . В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в чемпионате Таджикистана.