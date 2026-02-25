6

Алишер перешел в «Равшан» Черышева

Бывший хавбек «Амкала» и «БроукБойз» Алишер Рахимов продолжит карьеру в Таджикистане.

23-летний полузащитник подписал контракт на один год с клубом «Равшан».

Алишер мог оказаться в этой команде еще год назад, но тогда сделка сорвалась из-за проблем с документами.

В итоге футболист провел 2025-й в чемпионате Беларуси, где выступал за «Сморгонь» и «Нафтан».

В январе этого года сообщалось, что Рахимов тренировался с «Банкой» для участия в НаПике.

«Равшан» тренирует Дмитрий Черышев. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в чемпионате Таджикистана.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Салават | КУТАК МЕДИА»
logoАмкал
logoБроукБойз
logoАлишер Рахимов
logoСморгонь
logoНаПике
logoРавшан Ирматов
logoДмитрий Черышев
logoБанка
logoРавшан
logoвысшая лига Таджикистан
трансферы
logoНафтан
logoWinline Медиалига
трансферы
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Потом в Джумшуд перейдёт
Быстроногий Абелардо!
что-то очень много "ш"
Ответ Vatikan
что-то очень много "ш"
Шшшш, ты шо
Алишер Рахимов - это родственник Рашида Рахимова❓️
Алишер в Равшан. Жесть какая
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Банка» победила «Эгриси», «Дружина» обыграла «Броуков». Расписание и результаты матчей НаПике
вчера, 19:11
«2Drots выглядит, как ФК «Мазур». В этом формате они совсем не адаптировались». Райзен об уровене команд в НаПике
24 февраля, 13:19
Экс-хавбек ФК «Красное Знамя» Горбунов – игрок «Амкала»
24 февраля, 11:54
Экс-защитник «Броуков» Жекич перешел в «Абдыш-Ата»
24 февраля, 08:55
Рекомендуем
Главные новости
«Банка» победила «Эгриси», «Дружина» обыграла «Броуков». Расписание и результаты матчей НаПике
вчера, 19:11
Болельщик «Банки» пролетел 7 тыс. километров с Камчатки в Москву ради встречи с Федосом
вчера, 18:47Фото
Экс-защитник 2Drots и Lit Energy Арчи – игрок «Эгриси»
вчера, 16:56
Артем Райзен: «Для открытия медиалиги в Бразилии нужно примерно 1 млн долларов. Это не такие большие деньги для инвестиций»
вчера, 14:33
«Дуран – бомж за 35 млн евро. Он валится на землю, не дорабатывает, выключается. Гонду был интереснее». Егоров о форвардах
вчера, 12:10
Кузнецов о кике «Союза» из НаПике: «Нас начали выдавливать из лиги, когда поднялся шум из-за питерских ребят. Мы отказались от их услуг, но нам запретили участвовать в турнире, не обосновав решение»
вчера, 11:14
«Не любят «Зенит» в России везде, кроме Петербурга. Но им хочется золото взять, а уже потом репутация». Егоров о сине-бело-голубых
вчера, 10:06
«Кто выставил линию посередине стопы Мантуана? Это позор! Сезон РПЛ размазан и слит!» Егоров об отмене гола «Балтики»
27 февраля, 19:53Фото
Экс-полузащитник «Амкала» и «СиндЕката» Дубчак – игрок «Народной Команды»
27 февраля, 19:15
«Дружина» танцора Дружинина – участник НаПике. Клуб зашел в турнир вместо «Союза» Кузнецова
27 февраля, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
Легенда ЦСКА Кузнецов возглавил баскетбольный Hoops на товарищеский матч. У клуба больше 6 млн подписчиков
вчера, 20:48
Батраков приехал на матч НаПике через 1,5 часа после игры «Локомотив» – «Пари НН»
вчера, 18:21Видео
Кузнецов об инвестициях: «Многие футболисты вложились и прогорели. Причем подставляли лучшие друзья. Это наша действительность»
вчера, 13:10
Дмитрий Кузнецов: «Хорошо, что сборная Мали согласилась играть с нами в такой тяжелый период»
27 февраля, 14:07
Кузнецов о Талалаеве: «Когда находишь свою команду – получаешь удовольствие»
25 февраля, 14:23
«Все становились психами в «Спартаке», Станкович, например. Все орали, дрались, спорили». Кузнецов о бывших тренерах красно-белых
25 февраля, 13:55
Кузнецов о молодых футболистах в РПЛ: «Звездочки появляются постепенно. При серьезном подходе к своей работе они заиграют»
24 февраля, 19:02
Кузнецов об опоздании Вендела: «Это неправильно, есть командная дисциплина»
24 февраля, 17:41
Кузнецов о чемпионской гонке в РПЛ: «ЦСКА – претендент на золотую медаль во второй части сезона»
24 февраля, 14:25
Набабкин о трофеях ЦСКА: «В клубе все для этого делают»
23 февраля, 09:22
Рекомендуем