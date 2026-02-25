  • Спортс
  • Смолов – Сперцяну: «Барселона» не воспринимает твою статистику в РПЛ. Ты забьешь 3 гола «Балтике», Деку подумает: «#####, я ей 4 забью»
57

Смолов – Сперцяну: «Барселона» не воспринимает твою статистику в РПЛ. Ты забьешь 3 гола «Балтике», Деку подумает: «#####, я ей 4 забью»

Смолов – Сперцяну: «Барселона» не воспринимает твою статистику в РПЛ.

Бывший нападающий «БроукБойз» и «Краснодара» Федор Смолов обсудил с капитаном «быков» Эдуардом Сперцяном перспективы перехода полузащитника сборной Армении в «Барселону».

Эдуард Сперцян: «В общем, меня связали с Патриком Клюйвертом, он тогда находился на базе «Барселоны», мы разговаривали по FaceTime. Клюйверт спросил: «Какая у тебя сейчас ситуация?»

Федор Смолов: «А он имеет какое-то отношение к «Барсе» сейчас?»

Сперцян: «Нет, но он звонил Деку, спортивному директору клуба. Мне Патрик сказал: «Ты сможешь играть слева в нападении?» Отвечаю: «Смогу». Он: «Давай я сейчас наберу Деку. Они не могут купить Нико Уильямса, им нужен игрок на левый фланг».

Смолов: «У «Барсы» же проблемы с деньгами, они используют какие-то рычаги, берут кредиты. А за Нико тогда просили 70-80 млн евро».

Сперцян: «Когда Клюйверт меня спросил, смогу ли я играть слева в «Барселоне», я ответил: «Без разницы где» (смеется). И он мне: «Хорошо, я вернусь, обнялись».

Смолов: «Они в итоге Рэшфорда взяли на эту позицию?»

Сперцян: «Да, но через полгода вроде».

Смолов: «Ты пошел бы в «Барсу»? Может, они бы предложили как «Ланс», и Сергей Николаевич [Галицкий] сказал бы: «Какая «Барселона»? Здесь играй».

Сперцян: «Думаю, если бы «Барса» дала 6-8 млн, Галицкий отпустил бы». А мы заслуживаем там оказаться?»

Смолов: «А как оценить уровень? По чемпионату России? По игре за сборную Армении против Португалии? Как ты думаешь, понимают ли твой уровень в «Барселоне»?»

Сперцян: «Да, если разбираются в футболе (смеется)».

Смолов: «Может, Клюйверту надо было Пруцеву звонить, а не Деку».

Сперцян: «Я уверен, что они меня знают».

Смолов: «Смотри, твоя хорошая статистика в текущем чемпионате России ими не воспринимается. Допустим, Эдик забил три гола «Балтике». Деку такой: «#####, я ей четыре забью». Я так понимаю, РПЛ сейчас нигде не транслируется».

Сперцян: «Я спрашивал у человека из Англии, действительно ли там не смотрят игры чемпионата России. Он ответил: «Почему не смотрим? Есть специальные приложения, все смотрят». Не знаю, обманывает он или нет (смеется)».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ВидеоСпортс’‘
Деку думает: ##### кто такой Сперцян?
Ответ Zeleboba123
Деку думает: ##### кто такой Сперцян?
Да ничего Деку не думает. Сперцяну позвонили Вован и Лексус, намазанные гуталином, а он думал Клюйверт
Ответ lightrip
Да ничего Деку не думает. Сперцяну позвонили Вован и Лексус, намазанные гуталином, а он думал Клюйверт
в голосину поорал
Смолов теперь бывший нападающий броков, а не Локо или Динамо, понятненько...
Ответ Алексей Филиппов
Смолов теперь бывший нападающий броков, а не Локо или Динамо, понятненько...
Это указано для тех, кто его ##вноконтент хавать будет.
Ответ Алексей Филиппов
Смолов теперь бывший нападающий броков, а не Локо или Динамо, понятненько...
Из этого следует сделать вывод, что не вы ЦА этого балагана)
За три гола "Балтике", между прочим, смело можно Золотой Мяч вручать.
Ответ Н.Ф.
За три гола "Балтике", между прочим, смело можно Золотой Мяч вручать.
Золотой граммофон
Ответ Н.Ф.
За три гола "Балтике", между прочим, смело можно Золотой Мяч вручать.
Золотой бокал
- Давай я сейчас наберу Деку?
- Давай.
*гудки
- Это Деку, что хотите?
- Я смогу играть слева.
- Ок, но нужно вначале деньги на защищенный счет перевести.
В роли Клюйверта - Вован, в роли Деку - Лексус, в роли Смолова - бессменный Джордан
Смолов думает, что в европейских клубах скаутами и спортивными директорами работают такие же дураки как он. Хороший скаут может оценить уровень футболиста и на уровне игры против Балтики. Уровень Сафонова в ПСЖ же как то рассмотрели на фоне РПЛ. Просто риски больше без проверки на уровне еврокубков, поэтому большие суммы и не предлагают. А Барса с ее финансовыми проблемами точно условные 10-20 млн предлагать не будет за Сперцяна, когда можно взять в аренду Рэшфорда.
Что я сейчас прочитал, господи.
Ответ MMMinor
Что я сейчас прочитал, господи.
А кто-то ведь еще и посмотрел
Ну, смех-смехом, а Смолов так-то забивал Барселоне (как и Реалу), играя за Сельту. Имеет право рассуждать на эти темы.
Ответ ElectroVantuzzz
Ну, смех-смехом, а Смолов так-то забивал Барселоне (как и Реалу), играя за Сельту. Имеет право рассуждать на эти темы.
Это как анекдот. Счёт два нол. Там нол и тут нол.
Смолов забил за сезон два мяча, один Барсе, один Реалу . И всё.
Ответ ElectroVantuzzz
Ну, смех-смехом, а Смолов так-то забивал Барселоне (как и Реалу), играя за Сельту. Имеет право рассуждать на эти темы.
Удивительный тот отрезок у Феди: всего 2 гола и забиты они Реалу и Барсе))
В Испании уже посмотрели на Захаряна и выводы про уровень чемпа рф сделали:D
Ответ Сергей_1116380487
В Испании уже посмотрели на Захаряна и выводы про уровень чемпа рф сделали:D
Ну сделали конкретно про уровень игрока. Они и в рпл не сказать, что прям что-то показал
Причем здесь медиафутбол?######какая-то.
