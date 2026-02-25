Смолов – Сперцяну: «Барселона» не воспринимает твою статистику в РПЛ. Ты забьешь 3 гола «Балтике», Деку подумает: «#####, я ей 4 забью»
Бывший нападающий «БроукБойз» и «Краснодара» Федор Смолов обсудил с капитаном «быков» Эдуардом Сперцяном перспективы перехода полузащитника сборной Армении в «Барселону».
Эдуард Сперцян: «В общем, меня связали с Патриком Клюйвертом, он тогда находился на базе «Барселоны», мы разговаривали по FaceTime. Клюйверт спросил: «Какая у тебя сейчас ситуация?»
Федор Смолов: «А он имеет какое-то отношение к «Барсе» сейчас?»
Сперцян: «Нет, но он звонил Деку, спортивному директору клуба. Мне Патрик сказал: «Ты сможешь играть слева в нападении?» Отвечаю: «Смогу». Он: «Давай я сейчас наберу Деку. Они не могут купить Нико Уильямса, им нужен игрок на левый фланг».
Смолов: «У «Барсы» же проблемы с деньгами, они используют какие-то рычаги, берут кредиты. А за Нико тогда просили 70-80 млн евро».
Сперцян: «Когда Клюйверт меня спросил, смогу ли я играть слева в «Барселоне», я ответил: «Без разницы где» (смеется). И он мне: «Хорошо, я вернусь, обнялись».
Смолов: «Они в итоге Рэшфорда взяли на эту позицию?»
Сперцян: «Да, но через полгода вроде».
Смолов: «Ты пошел бы в «Барсу»? Может, они бы предложили как «Ланс», и Сергей Николаевич [Галицкий] сказал бы: «Какая «Барселона»? Здесь играй».
Сперцян: «Думаю, если бы «Барса» дала 6-8 млн, Галицкий отпустил бы». А мы заслуживаем там оказаться?»
Смолов: «А как оценить уровень? По чемпионату России? По игре за сборную Армении против Португалии? Как ты думаешь, понимают ли твой уровень в «Барселоне»?»
Сперцян: «Да, если разбираются в футболе (смеется)».
Смолов: «Может, Клюйверту надо было Пруцеву звонить, а не Деку».
Сперцян: «Я уверен, что они меня знают».
Смолов: «Смотри, твоя хорошая статистика в текущем чемпионате России ими не воспринимается. Допустим, Эдик забил три гола «Балтике». Деку такой: «#####, я ей четыре забью». Я так понимаю, РПЛ сейчас нигде не транслируется».
Сперцян: «Я спрашивал у человека из Англии, действительно ли там не смотрят игры чемпионата России. Он ответил: «Почему не смотрим? Есть специальные приложения, все смотрят». Не знаю, обманывает он или нет (смеется)».
- Давай.
*гудки
- Это Деку, что хотите?
- Я смогу играть слева.
- Ок, но нужно вначале деньги на защищенный счет перевести.
Смолов забил за сезон два мяча, один Барсе, один Реалу . И всё.