  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Смолов о Галицком: «Смотрели футбол, он заходит: «Да что этот Гвардиола в коротеньких штанишках, изуродовал «Баварию». Ему просто нравится спорить, мне кажется»
Видео
36

Смолов о Галицком: «Смотрели футбол, он заходит: «Да что этот Гвардиола в коротеньких штанишках, изуродовал «Баварию». Ему просто нравится спорить, мне кажется»

Эдуард Сперцян и Федор Смолов рассказали о футбольных взглядах Сергея Галицкого.

Эдуард Сперцян и Федор Смолов рассказали о футбольных взглядах владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

Эдуард Сперцян: «У Сергея Галицкого по поводу всего есть свое мнение. Недавно мы с ним обсуждали «Реал», и для него половина их футболистов – не футболисты».

Федор Смолов: «Он всегда такой был. Помню, в мой первый период в «Краснодаре» на сборе в Абу-Даби мы смотрели футбол, Галицкий зашел: «Да что этот Гвардиола в коротеньких штанишках, изуродовал «Баварию».

Мне кажется, ему просто нравится спорить и отстаивать свою точку зрения – даже по футболу. У него есть насмотренность».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoКраснодар
logoФедор Смолов
logoЭдуард Сперцян
logoПеп Гвардиола
logoСергей Галицкий
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Россия
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне кажется он проверяет, есть кто со своим мнением или все будут соглашаться🤷‍♂️
Ответ Вячеслав Клименко
Мне кажется он проверяет, есть кто со своим мнением или все будут соглашаться🤷‍♂️
Наверное. ) Проверяет есть ли интересный собеседник в помещении который не сдержится - ловушка по ходу какая-то. )
Ответ Вячеслав Клименко
Мне кажется он проверяет, есть кто со своим мнением или все будут соглашаться🤷‍♂️
Стоп, а что, Пеп не изуродовал Баварию? Его брали чтобы ЛЧ взять, а по итогу кроме обычной Бундеслиги ничего не взял
Ну по факту. Была самобытная Бавария, победитель ЛЧ. А стала барселоноподобная команда, только без Месси. Довольно унылый период Баварии.
Ответ Aggrrist
Ну по факту. Была самобытная Бавария, победитель ЛЧ. А стала барселоноподобная команда, только без Месси. Довольно унылый период Баварии.
Скорее была как Барселона без Негрейры.
Почему эта новость в разделе медиафутбола? Никаким краем она к нему не относится. Администрация сайта накручивает активность в этом проплаченном разделе, путём подлога?
Ответ ОЛЛС1911
Почему эта новость в разделе медиафутбола? Никаким краем она к нему не относится. Администрация сайта накручивает активность в этом проплаченном разделе, путём подлога?
Скорее редакторы тэги лупят без разбора
Прав Галицкий на все 100%. Дай Гвардиоле условный Эвертон, сразу окажется в чемпионшипе.
Лично я так же считаю. На Баварию Пепа невозможно было смотреть. Это период когда тики-така была самоцелью.
Про футболистов Реала - в точку
Ну объективно говоря авария Пепа была максимально пресной
Ответ Денис Давыдов
Ну объективно говоря авария Пепа была максимально пресной
Это всего лишь твое мнение, которое к сожалению для тебя ничего не значит.
Смолов по сравнению с Галицким никто интеллектуально и как личность, его мнение только для срача в Кофемании
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Банка» победила «Эгриси», «Дружина» обыграла «Броуков». Расписание и результаты матчей НаПике
вчера, 19:11
Болельщик «Банки» пролетел 7 тыс. километров с Камчатки в Москву ради встречи с Федосом
вчера, 18:47Фото
Экс-защитник 2Drots и Lit Energy Арчи – игрок «Эгриси»
вчера, 16:56
Артем Райзен: «Для открытия медиалиги в Бразилии нужно примерно 1 млн долларов. Это не такие большие деньги для инвестиций»
вчера, 14:33
«Дуран – бомж за 35 млн евро. Он валится на землю, не дорабатывает, выключается. Гонду был интереснее». Егоров о форвардах
вчера, 12:10
Кузнецов о кике «Союза» из НаПике: «Нас начали выдавливать из лиги, когда поднялся шум из-за питерских ребят. Мы отказались от их услуг, но нам запретили участвовать в турнире, не обосновав решение»
вчера, 11:14
«Не любят «Зенит» в России везде, кроме Петербурга. Но им хочется золото взять, а уже потом репутация». Егоров о сине-бело-голубых
вчера, 10:06
«Кто выставил линию посередине стопы Мантуана? Это позор! Сезон РПЛ размазан и слит!» Егоров об отмене гола «Балтики»
27 февраля, 19:53Фото
Экс-полузащитник «Амкала» и «СиндЕката» Дубчак – игрок «Народной Команды»
27 февраля, 19:15
«Дружина» танцора Дружинина – участник НаПике. Клуб зашел в турнир вместо «Союза» Кузнецова
27 февраля, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
Легенда ЦСКА Кузнецов возглавил баскетбольный Hoops на товарищеский матч. У клуба больше 6 млн подписчиков
вчера, 20:48
Батраков приехал на матч НаПике через 1,5 часа после игры «Локомотив» – «Пари НН»
вчера, 18:21Видео
Кузнецов об инвестициях: «Многие футболисты вложились и прогорели. Причем подставляли лучшие друзья. Это наша действительность»
вчера, 13:10
Дмитрий Кузнецов: «Хорошо, что сборная Мали согласилась играть с нами в такой тяжелый период»
27 февраля, 14:07
Кузнецов о Талалаеве: «Когда находишь свою команду – получаешь удовольствие»
25 февраля, 14:23
«Все становились психами в «Спартаке», Станкович, например. Все орали, дрались, спорили». Кузнецов о бывших тренерах красно-белых
25 февраля, 13:55
Кузнецов о молодых футболистах в РПЛ: «Звездочки появляются постепенно. При серьезном подходе к своей работе они заиграют»
24 февраля, 19:02
Кузнецов об опоздании Вендела: «Это неправильно, есть командная дисциплина»
24 февраля, 17:41
Кузнецов о чемпионской гонке в РПЛ: «ЦСКА – претендент на золотую медаль во второй части сезона»
24 февраля, 14:25
Набабкин о трофеях ЦСКА: «В клубе все для этого делают»
23 февраля, 09:22
Рекомендуем