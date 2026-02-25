Смолов о Галицком: «Смотрели футбол, он заходит: «Да что этот Гвардиола в коротеньких штанишках, изуродовал «Баварию». Ему просто нравится спорить, мне кажется»
Эдуард Сперцян и Федор Смолов рассказали о футбольных взглядах Сергея Галицкого.
Эдуард Сперцян и Федор Смолов рассказали о футбольных взглядах владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.
Эдуард Сперцян: «У Сергея Галицкого по поводу всего есть свое мнение. Недавно мы с ним обсуждали «Реал», и для него половина их футболистов – не футболисты».
Федор Смолов: «Он всегда такой был. Помню, в мой первый период в «Краснодаре» на сборе в Абу-Даби мы смотрели футбол, Галицкий зашел: «Да что этот Гвардиола в коротеньких штанишках, изуродовал «Баварию».
Мне кажется, ему просто нравится спорить и отстаивать свою точку зрения – даже по футболу. У него есть насмотренность».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ВидеоСпортс’‘
Мне кажется он проверяет, есть кто со своим мнением или все будут соглашаться🤷♂️
Наверное. ) Проверяет есть ли интересный собеседник в помещении который не сдержится - ловушка по ходу какая-то. )
Стоп, а что, Пеп не изуродовал Баварию? Его брали чтобы ЛЧ взять, а по итогу кроме обычной Бундеслиги ничего не взял
Ну по факту. Была самобытная Бавария, победитель ЛЧ. А стала барселоноподобная команда, только без Месси. Довольно унылый период Баварии.
Скорее была как Барселона без Негрейры.
Почему эта новость в разделе медиафутбола? Никаким краем она к нему не относится. Администрация сайта накручивает активность в этом проплаченном разделе, путём подлога?
Скорее редакторы тэги лупят без разбора
Прав Галицкий на все 100%. Дай Гвардиоле условный Эвертон, сразу окажется в чемпионшипе.
Лично я так же считаю. На Баварию Пепа невозможно было смотреть. Это период когда тики-така была самоцелью.
Про футболистов Реала - в точку
Ну объективно говоря авария Пепа была максимально пресной
Это всего лишь твое мнение, которое к сожалению для тебя ничего не значит.
Смолов по сравнению с Галицким никто интеллектуально и как личность, его мнение только для срача в Кофемании
