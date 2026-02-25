Смолов о Галицком: «Смотрели футбол, он заходит: «Да что этот Гвардиола в коротеньких штанишках, изуродовал «Баварию». Ему просто нравится спорить, мне кажется»

Эдуард Сперцян и Федор Смолов рассказали о футбольных взглядах Сергея Галицкого.

Эдуард Сперцян: «У Сергея Галицкого по поводу всего есть свое мнение. Недавно мы с ним обсуждали «Реал », и для него половина их футболистов – не футболисты».

Федор Смолов: «Он всегда такой был. Помню, в мой первый период в «Краснодаре » на сборе в Абу-Даби мы смотрели футбол, Галицкий зашел: «Да что этот Гвардиола в коротеньких штанишках, изуродовал «Баварию».

Мне кажется, ему просто нравится спорить и отстаивать свою точку зрения – даже по футболу. У него есть насмотренность».