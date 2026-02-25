  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Смолов о чемпионстве с «Краснодаром»: «Когда у тебя нет титула, хочется его выиграть любыми путями. Я играл немного, и футбол был не под мои сильные качества, но все равно»
Видео
35

Смолов о чемпионстве с «Краснодаром»: «Когда у тебя нет титула, хочется его выиграть любыми путями. Я играл немного, и футбол был не под мои сильные качества, но все равно»

Смолов: Когда у тебя нет титула, хочется его выиграть любыми путями.

Бывший нападающий «Краснодара» и «БроукБойз» Федор Смолов поделился эмоциями о первой в карьере победе в чемпионате России.

Смолов впервые выиграл РПЛ в прошлом сезоне вместе с «Краснодаром» в возрасте 35 лет.

«По себе могу сказать, что когда у тебя нет чемпионства, хочется его выиграть любыми способами и путями.

Я [в чемпионском сезоне «Краснодара»] играл немного, и футбол был не под мои сильные качества, но все равно чемпионство…

И психология работает так, что, выиграв один раз, хочется продолжать выигрывать дальше.

И тут уже стирается важность красивого футбола: «Да и пофиг, ладно, есть 3 очка, мы снова стали чемпионами, и пусть говорят все, что хотят», – сказал Смолов в своем подкасте на ВидеоСпортсе’‘.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoБроукБойз
logoпремьер-лига Россия
logoФедор Смолов
logoКраснодар
logoWinline Медиалига
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Учитывая то, сколько до этого Смолов играл и забивал за Краснодар более чем заслуженное чемпионство:)
Нытики в комментах пишут про судейское чемпионство. До сих пор горит)
Ответ расформировать московские кабинеты
Нытики в комментах пишут про судейское чемпионство. До сих пор горит)
У болотных питерцев знатно подгорает всегда в такие моменты
Вот у Смолова карьера как качели, то он надежда (когда только стал играть в Динамо), потом мемы, что он не забивает, перезапустил карьеру в Урале и 3 года лучший игрок РПЛ, потом паненка и вновь мемы, затем Сельта и голы Реалу и Барсе, потом вроде как затухание и чемпионство с Краснодаром. Нельзя простить его за пенальти в 2018, но карьера для паспортиста-лимитчика очень даже.
Ответ Alibi_URAL
Вот у Смолова карьера как качели, то он надежда (когда только стал играть в Динамо), потом мемы, что он не забивает, перезапустил карьеру в Урале и 3 года лучший игрок РПЛ, потом паненка и вновь мемы, затем Сельта и голы Реалу и Барсе, потом вроде как затухание и чемпионство с Краснодаром. Нельзя простить его за пенальти в 2018, но карьера для паспортиста-лимитчика очень даже.
Согласен. Нравилась их связка с Мамаевым, особенно тот разыгранный пенальти
в фильме было видно что Смолов приносил пользу не только на поле, но и в раздевалке, он и заряжал команду и наоборот успокаивал, когда страсти слишком кипели, так что заслуженный чемпион, спасибо Федор!
А какие у Смолова на тот момент были сильные качества? Бег на месте примиряющий? Хук с правой?
С 2015 по 2018 год у Смолова был крутой период в Краснодаре. Лучший в карьере. Жаль в Сельту не уехал на подольше на 2-3 полноценных сезона - не повезло с временным периодом.
В Динамо бы так же хотел, а не улыбался после проигрыша в решающем матче(
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Смолов начнет обучение на тренерские категории A и B УЕФА в марте
22 января, 11:27Видео
«В мае очень памятно выпил с утра кофейку. С тех пор предпочитаю чай». Смолов назвал топ-10 событий 2025-го
1 января, 10:03
Федор Смолов: «Спартак» возьмет Даку и будет бороться за чемпионство»
27 ноября 2025, 10:17
Федор Смолов: «Балтика» играет лучше «Краснодара» на данный момент»
26 ноября 2025, 12:51
Рекомендуем
Главные новости
«Банка» победила «Эгриси», «Дружина» обыграла «Броуков». Расписание и результаты матчей НаПике
вчера, 19:11
Болельщик «Банки» пролетел 7 тыс. километров с Камчатки в Москву ради встречи с Федосом
вчера, 18:47Фото
Экс-защитник 2Drots и Lit Energy Арчи – игрок «Эгриси»
вчера, 16:56
Артем Райзен: «Для открытия медиалиги в Бразилии нужно примерно 1 млн долларов. Это не такие большие деньги для инвестиций»
вчера, 14:33
«Дуран – бомж за 35 млн евро. Он валится на землю, не дорабатывает, выключается. Гонду был интереснее». Егоров о форвардах
вчера, 12:10
Кузнецов о кике «Союза» из НаПике: «Нас начали выдавливать из лиги, когда поднялся шум из-за питерских ребят. Мы отказались от их услуг, но нам запретили участвовать в турнире, не обосновав решение»
вчера, 11:14
«Не любят «Зенит» в России везде, кроме Петербурга. Но им хочется золото взять, а уже потом репутация». Егоров о сине-бело-голубых
вчера, 10:06
«Кто выставил линию посередине стопы Мантуана? Это позор! Сезон РПЛ размазан и слит!» Егоров об отмене гола «Балтики»
27 февраля, 19:53Фото
Экс-полузащитник «Амкала» и «СиндЕката» Дубчак – игрок «Народной Команды»
27 февраля, 19:15
«Дружина» танцора Дружинина – участник НаПике. Клуб зашел в турнир вместо «Союза» Кузнецова
27 февраля, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
Легенда ЦСКА Кузнецов возглавил баскетбольный Hoops на товарищеский матч. У клуба больше 6 млн подписчиков
вчера, 20:48
Батраков приехал на матч НаПике через 1,5 часа после игры «Локомотив» – «Пари НН»
вчера, 18:21Видео
Кузнецов об инвестициях: «Многие футболисты вложились и прогорели. Причем подставляли лучшие друзья. Это наша действительность»
вчера, 13:10
Дмитрий Кузнецов: «Хорошо, что сборная Мали согласилась играть с нами в такой тяжелый период»
27 февраля, 14:07
Кузнецов о Талалаеве: «Когда находишь свою команду – получаешь удовольствие»
25 февраля, 14:23
«Все становились психами в «Спартаке», Станкович, например. Все орали, дрались, спорили». Кузнецов о бывших тренерах красно-белых
25 февраля, 13:55
Кузнецов о молодых футболистах в РПЛ: «Звездочки появляются постепенно. При серьезном подходе к своей работе они заиграют»
24 февраля, 19:02
Кузнецов об опоздании Вендела: «Это неправильно, есть командная дисциплина»
24 февраля, 17:41
Кузнецов о чемпионской гонке в РПЛ: «ЦСКА – претендент на золотую медаль во второй части сезона»
24 февраля, 14:25
Набабкин о трофеях ЦСКА: «В клубе все для этого делают»
23 февраля, 09:22
Рекомендуем