Смолов о чемпионстве с «Краснодаром»: «Когда у тебя нет титула, хочется его выиграть любыми путями. Я играл немного, и футбол был не под мои сильные качества, но все равно»
Смолов: Когда у тебя нет титула, хочется его выиграть любыми путями.
Бывший нападающий «Краснодара» и «БроукБойз» Федор Смолов поделился эмоциями о первой в карьере победе в чемпионате России.
Смолов впервые выиграл РПЛ в прошлом сезоне вместе с «Краснодаром» в возрасте 35 лет.
«По себе могу сказать, что когда у тебя нет чемпионства, хочется его выиграть любыми способами и путями.
Я [в чемпионском сезоне «Краснодара»] играл немного, и футбол был не под мои сильные качества, но все равно чемпионство…
И психология работает так, что, выиграв один раз, хочется продолжать выигрывать дальше.
И тут уже стирается важность красивого футбола: «Да и пофиг, ладно, есть 3 очка, мы снова стали чемпионами, и пусть говорят все, что хотят», – сказал Смолов в своем подкасте на ВидеоСпортсе’‘.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ВидеоСпортс’‘
Учитывая то, сколько до этого Смолов играл и забивал за Краснодар более чем заслуженное чемпионство:)
Нытики в комментах пишут про судейское чемпионство. До сих пор горит)
У болотных питерцев знатно подгорает всегда в такие моменты
Вот у Смолова карьера как качели, то он надежда (когда только стал играть в Динамо), потом мемы, что он не забивает, перезапустил карьеру в Урале и 3 года лучший игрок РПЛ, потом паненка и вновь мемы, затем Сельта и голы Реалу и Барсе, потом вроде как затухание и чемпионство с Краснодаром. Нельзя простить его за пенальти в 2018, но карьера для паспортиста-лимитчика очень даже.
Согласен. Нравилась их связка с Мамаевым, особенно тот разыгранный пенальти
в фильме было видно что Смолов приносил пользу не только на поле, но и в раздевалке, он и заряжал команду и наоборот успокаивал, когда страсти слишком кипели, так что заслуженный чемпион, спасибо Федор!
А какие у Смолова на тот момент были сильные качества? Бег на месте примиряющий? Хук с правой?
С 2015 по 2018 год у Смолова был крутой период в Краснодаре. Лучший в карьере. Жаль в Сельту не уехал на подольше на 2-3 полноценных сезона - не повезло с временным периодом.
В Динамо бы так же хотел, а не улыбался после проигрыша в решающем матче(
