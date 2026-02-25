Смолов о чемпионстве с «Краснодаром»: «Когда у тебя нет титула, хочется его выиграть любыми путями. Я играл немного, и футбол был не под мои сильные качества, но все равно»

Смолов: Когда у тебя нет титула, хочется его выиграть любыми путями.

Бывший нападающий «Краснодара» и «БроукБойз » Федор Смолов поделился эмоциями о первой в карьере победе в чемпионате России.

Смолов впервые выиграл РПЛ в прошлом сезоне вместе с «Краснодаром » в возрасте 35 лет.

«По себе могу сказать, что когда у тебя нет чемпионства, хочется его выиграть любыми способами и путями.

Я [в чемпионском сезоне «Краснодара»] играл немного, и футбол был не под мои сильные качества, но все равно чемпионство…

И психология работает так, что, выиграв один раз, хочется продолжать выигрывать дальше.

И тут уже стирается важность красивого футбола: «Да и пофиг, ладно, есть 3 очка, мы снова стали чемпионами, и пусть говорят все, что хотят», – сказал Смолов в своем подкасте на ВидеоСпортсе’‘.