  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Почему наши клубы добивались лучших результатов по системе «весна-осень»? Почему «Буде» «весна-осень» не мешает уничтожать лучшие клубы мира?» Егоров об РПЛ
31

«Почему наши клубы добивались лучших результатов по системе «весна-осень»? Почему «Буде» «весна-осень» не мешает уничтожать лучшие клубы мира?» Егоров об РПЛ

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров выразил сомнения по поводу целесообразности перехода на систему «осень-весна» в российском футболе.

«В эти выходные в России начинается РПЛ. 15 лет назад топ-30 людей российского футбола – которые в списке с тех времен – перешли на систему «осень-весна».

А вопросы остались: почему российские клубы добивались лучших результатов по системе «весна-осень»? Почему при «осень-весне» так и не появились стадионы с крышами (Питер – другая планета, не в счет)? Почему норвежскому «Буде» «весна-осень» не мешает уничтожать лучшие клубы мира?

Вопросов еще больше, но и этих достаточно», – написал Егоров.

Как «Буде» наказал примитивный и безыдейный «Интер». Разбор Лукомского

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoБроукБойз
logoДмитрий Егоров
logoПервая лига
logoWinline Медиалига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Россия
logoБуде-Глимт
logoРФС
календарь
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Дело вообще не в названии кругов и климате
В Норвегии инвестировали в детский футбол, а мы инвестируем в то чтобы подогреть амбиции госкомпаний, губернаторов и фокус сиюминутном вместо стратегии
Ответ SMART789
Дело вообще не в названии кругов и климате В Норвегии инвестировали в детский футбол, а мы инвестируем в то чтобы подогреть амбиции госкомпаний, губернаторов и фокус сиюминутном вместо стратегии
Футбол должен быть в первую очередь для людей (болельщиков). Достаточно сравнить посещаемость в летние месяцы и зимние (особенно показательно в ФНЛ), чтобы понять насколько людям в принципе нужен зимний футбол...
Ответ Uef@
Футбол должен быть в первую очередь для людей (болельщиков). Достаточно сравнить посещаемость в летние месяцы и зимние (особенно показательно в ФНЛ), чтобы понять насколько людям в принципе нужен зимний футбол...
Думаю была бы лига справедливее, будь какие то шансы реально бороться за высокие места и народ бы в Орле или Курске (на секунду забываем про движуху) потянулись бы как они ходят на Балтику сейчас

Просто не нормально когда любая неэффективность условного Зенита или Спартака покрывается деньгами госкорпорации

Должно быть как честнее, а не все ложки в рот Москве, и вот тогда реальная борьба и конкуренция и станут той движущей силой
Потому что один самодур предложил,а другие такие же самодуры поддержали, вот и имеем то,что имеем.Северная страна пол лета не играет,и половина мая тоже не хочет, по дерективе идиотов,ничего непонимающих в футболе субъектов.
Ответ Влад Хорошёв
Потому что один самодур предложил,а другие такие же самодуры поддержали, вот и имеем то,что имеем.Северная страна пол лета не играет,и половина мая тоже не хочет, по дерективе идиотов,ничего непонимающих в футболе субъектов.
И нам впаривают про синхронизацию трансферных окон и тд.
Ответ Влад Хорошёв
Потому что один самодур предложил,а другие такие же самодуры поддержали, вот и имеем то,что имеем.Северная страна пол лета не играет,и половина мая тоже не хочет, по дерективе идиотов,ничего непонимающих в футболе субъектов.
ну во-первых, мы играем всего то +2-3 недели от весны и осени, относительно старой системы, не такая уж и разница, во-вторых, пора решающих матчей чемпионата приходится на отличную погоду в мае, а не на ноябрь как при старой системе, ну и наконец мы в идеале и так должны раз в 2 года делать перерыв на лето по понятным причинам)) пример Буде как раз о том, что системная работа важнее того по какой системе проводится розыгрыш
Есть тип людей, которые любят громко орать и имитировать бурную деятельность. Вот он относится именно к таким. Им не важно, будет ли результат и какой-то толк. Важно постоянно что-то пытаться делать, даже если это просто перекладывание пряников с места на место. А здесь еще можно и деньжат поднять, если опять будут менять всю систему.
Ответ ivannumber1
Есть тип людей, которые любят громко орать и имитировать бурную деятельность. Вот он относится именно к таким. Им не важно, будет ли результат и какой-то толк. Важно постоянно что-то пытаться делать, даже если это просто перекладывание пряников с места на место. А здесь еще можно и деньжат поднять, если опять будут менять всю систему.
За такое могут ещё наградить в последствии) если удастся раскачать тему и попилить
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Сейчас дополнительно играем 4 зимние недели, по сравнению со старой системой, т.е. в сумме целый месяц. Ты летаешь в облаках, далекий от российских реалий. Госкорпорация построила тебе крытый стадион, считаешь что у всех такие условия?) Теперь вся страна должна подстраиваться под вас?) Сходи на стадион в -15, посмотрю насколько тебе понравится текущая система))
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Зато мы получили рваный чемпионат. Когда первую половину может играть норм одни команды, после перерыва другие. И всё это в угоду еврокубкам, где жо весны то мы почти не доходили в последние годы, а доходили, так быстро слетали. А последние 4 года, ничего вообще нет 🤷🏻
Спроси это у казахов и норвежцев, которые играли в декабре, январе и феврале в лиге чемпионов
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Банка» победила «Эгриси», «Дружина» обыграла «Броуков». Расписание и результаты матчей НаПике
вчера, 19:11
Болельщик «Банки» пролетел 7 тыс. километров с Камчатки в Москву ради встречи с Федосом
вчера, 18:47Фото
Экс-защитник 2Drots и Lit Energy Арчи – игрок «Эгриси»
вчера, 16:56
Артем Райзен: «Для открытия медиалиги в Бразилии нужно примерно 1 млн долларов. Это не такие большие деньги для инвестиций»
вчера, 14:33
«Дуран – бомж за 35 млн евро. Он валится на землю, не дорабатывает, выключается. Гонду был интереснее». Егоров о форвардах
вчера, 12:10
Кузнецов о кике «Союза» из НаПике: «Нас начали выдавливать из лиги, когда поднялся шум из-за питерских ребят. Мы отказались от их услуг, но нам запретили участвовать в турнире, не обосновав решение»
вчера, 11:14
«Не любят «Зенит» в России везде, кроме Петербурга. Но им хочется золото взять, а уже потом репутация». Егоров о сине-бело-голубых
вчера, 10:06
«Кто выставил линию посередине стопы Мантуана? Это позор! Сезон РПЛ размазан и слит!» Егоров об отмене гола «Балтики»
27 февраля, 19:53Фото
Экс-полузащитник «Амкала» и «СиндЕката» Дубчак – игрок «Народной Команды»
27 февраля, 19:15
«Дружина» танцора Дружинина – участник НаПике. Клуб зашел в турнир вместо «Союза» Кузнецова
27 февраля, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
Легенда ЦСКА Кузнецов возглавил баскетбольный Hoops на товарищеский матч. У клуба больше 6 млн подписчиков
вчера, 20:48
Батраков приехал на матч НаПике через 1,5 часа после игры «Локомотив» – «Пари НН»
вчера, 18:21Видео
Кузнецов об инвестициях: «Многие футболисты вложились и прогорели. Причем подставляли лучшие друзья. Это наша действительность»
вчера, 13:10
Дмитрий Кузнецов: «Хорошо, что сборная Мали согласилась играть с нами в такой тяжелый период»
27 февраля, 14:07
Кузнецов о Талалаеве: «Когда находишь свою команду – получаешь удовольствие»
25 февраля, 14:23
«Все становились психами в «Спартаке», Станкович, например. Все орали, дрались, спорили». Кузнецов о бывших тренерах красно-белых
25 февраля, 13:55
Кузнецов о молодых футболистах в РПЛ: «Звездочки появляются постепенно. При серьезном подходе к своей работе они заиграют»
24 февраля, 19:02
Кузнецов об опоздании Вендела: «Это неправильно, есть командная дисциплина»
24 февраля, 17:41
Кузнецов о чемпионской гонке в РПЛ: «ЦСКА – претендент на золотую медаль во второй части сезона»
24 февраля, 14:25
Набабкин о трофеях ЦСКА: «В клубе все для этого делают»
23 февраля, 09:22
Рекомендуем