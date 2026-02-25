«Почему наши клубы добивались лучших результатов по системе «весна-осень»? Почему «Буде» «весна-осень» не мешает уничтожать лучшие клубы мира?» Егоров об РПЛ
Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров выразил сомнения по поводу целесообразности перехода на систему «осень-весна» в российском футболе.
«В эти выходные в России начинается РПЛ. 15 лет назад топ-30 людей российского футбола – которые в списке с тех времен – перешли на систему «осень-весна».
А вопросы остались: почему российские клубы добивались лучших результатов по системе «весна-осень»? Почему при «осень-весне» так и не появились стадионы с крышами (Питер – другая планета, не в счет)? Почему норвежскому «Буде» «весна-осень» не мешает уничтожать лучшие клубы мира?
Вопросов еще больше, но и этих достаточно», – написал Егоров.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
В Норвегии инвестировали в детский футбол, а мы инвестируем в то чтобы подогреть амбиции госкомпаний, губернаторов и фокус сиюминутном вместо стратегии
Просто не нормально когда любая неэффективность условного Зенита или Спартака покрывается деньгами госкорпорации
Должно быть как честнее, а не все ложки в рот Москве, и вот тогда реальная борьба и конкуренция и станут той движущей силой