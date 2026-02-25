«Почему наши клубы добивались лучших результатов по системе «весна-осень»? Почему «Буде» «весна-осень» не мешает уничтожать лучшие клубы мира?» Егоров об РПЛ

Президент «БроукБойз » Дмитрий Егоров выразил сомнения по поводу целесообразности перехода на систему «осень-весна» в российском футболе.

«В эти выходные в России начинается РПЛ. 15 лет назад топ-30 людей российского футбола – которые в списке с тех времен – перешли на систему «осень-весна».

А вопросы остались: почему российские клубы добивались лучших результатов по системе «весна-осень»? Почему при «осень-весне» так и не появились стадионы с крышами (Питер – другая планета, не в счет)? Почему норвежскому «Буде» «весна-осень» не мешает уничтожать лучшие клубы мира?

Вопросов еще больше, но и этих достаточно», – написал Егоров.

