2Drots забили 18 голов «Без Предела», СКА уступил «Народной Команде». Результаты матчей НаПике
Расписание и результаты матчей НаПике.
НаПике, пятая игровая неделя
28 февраля, суббота
«Дружина» – «БроукБойз» – 14:10
«Амкал» – Fight Nights – 11:8
«Банка» – «Эгриси» – 8:6
1 марта, воскресенье
ФК «10» – Lit Energy – 7:9
«Без Предела» – 2Drots – 8:18
«Народная Команда» – СКА – 8:6
Матчи прошли в Москве в манеже «Академия Будущего».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал НаПике
