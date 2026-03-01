1

2Drots забили 18 голов «Без Предела», СКА уступил «Народной Команде». Результаты матчей НаПике

Расписание и результаты матчей НаПике.

НаПике, пятая игровая неделя

28 февраля, суббота

«Дружина» – «БроукБойз» – 14:10

«Амкал» – Fight Nights – 11:8

«Банка» – «Эгриси» – 8:6 

1 марта, воскресенье

ФК «10» – Lit Energy – 7:9

«Без Предела» – 2Drots – 8:18

«Народная Команда» – СКА – 8:6

Матчи прошли в Москве в манеже «Академия Будущего».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал НаПике
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Как будто прочитал название третьесортных рэперов в вк в 2008.
Типа Мс kla$ и черный боLт.
