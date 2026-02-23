  • Спортс
  • Егоров о Кузнецове: «Все, что связано с ним в организационной части, – это ######. Он не организатор, а звезда»
1

Егоров о Кузнецове: «Все, что связано с ним в организационной части, – это ######. Он не организатор, а звезда»

Дмитрий Егоров: все, что связано с Кузнецовым в организационной части, – ужас.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о руководителе «Союза» Дмитрии Кузнецове.

Ранее команду Кузнецова покинули сразу три футболиста.

«Я знаком с Кузнецовым не один день. Все, что связано с Кузнецовым в организационной части, – это ###### [ужас]. Он не организатор, а звезда!

Он парит в звездах, а здесь происходит какая-то ##### [хрень]. Футболисты деньги не получают, пришли люди из Питера, а он где-то поднимает кубок в дворце спорта.

Я считаю, что Кузнецов – это прикол, и у него клуб приколов. Эти приколы будут до конца. Сейчас захватили «Союз». Потом случится другая ##### [хрень].

Завтра они будут называться USA или China, а потом вообще НЛО! И они будут прилетать на летающей тарелке! Я не удивлюсь. Такие команды-приколы должны быть», – сказал руководитель НаПике.

Клуб с отсылками к СССР может закрыться – всего через три месяца. Заканчиваются деньги

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал «Некласико»
Ну понятно, а еще футболисты получают з/п банкнотами "банка приколов".
О, Медиалига
