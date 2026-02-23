28

Евгений Плющенко: «Сейчас актуально отдавать в фигурное катание в 3,5-4 года. Саша начал кататься в 3»

Евгений Плющенко: сейчас актуально отдавать в фигурное катание в 3,5-4 года.

Двукратный олимпийский чемпион и игрок Fight Nights Евгений Плющенко рассказал, когда стоит отдавать ребенка в фигурное катание.

– С какого возраста стоит отдавать детей в фигурное катание, чтобы они стали чемпионами?

– Сейчас актуально отдавать в 3,5-4 года. Нужно смотреть по ребенку: можно отдать в 3 или 4,5. Я пошел в 4,5, а мой сын Саша начал кататься в 3 года, – сказал Евгений Плющенко.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: инстаграм «Дымоход»
28 комментариев
Евгений, лучше скажите, когда надо заканчивать мучать ребенка, если всем видно, что таланта и любви к фигурному катанию у него нет
И толку от того, что он начал кататься в 3?
Ответ sowieso
И толку от того, что он начал кататься в 3?
В смысле, он уже заработал на квартиру на Патриарших 😂
Ответ ElfMyosotis
В смысле, он уже заработал на квартиру на Патриарших 😂
когда тренируешься за счёт бюджета - можно ещё и не на то заработать)))
А сейчас уже закончил. В этом сезоне одно соревнование, и то, с самим собой.
мой сын Саша начал кататься в 3 года
__

Пример, мягко говоря, со звездочкой.
А вырастили футболиста.
Ответ Марьяж
А вырастили футболиста.
Медиа-футболиста.
Плю, наверное, имел ввиду отдавать в свое шоу с 3.5. Если оно у вас есть, конечно.
У этой семейки очень хорошо это получается. Пилим гранты, кладем на счет ребенку. Академия с трудом выходит в плюс. Звездам по остаточному принципу, но не обидят. Все довольны.
Гном 5 кратный ОИ чемпион. Во снах. Bсе Патрики куплены.
Из успехов в ФК - Вологодские Узоры. И чего он там напрягался©?
Ну и толку то , что с 3 лет катается? Результат то посредственный.
А толку то? Если Саня соревнуются только на соревнованиях папы и катается только а шоу. Для этого можно было и в 10 лет начать кататься
Посмотрела я этот "жесткий лед", мда... Имею много что сказать.
Плющ, в общем, подготовку по возрасту выстраивает. Чтобы в настоящий режим выходить не в 15, а в 18. По плану все у него с сыном. Только не понятно, врет он или всерьез такое вещает.
И сидит делится планами, что собрался стать "тренером номер 1".
Ответ Боевые Коты Хрустального Королевства
Посмотрела я этот "жесткий лед", мда... Имею много что сказать. Плющ, в общем, подготовку по возрасту выстраивает. Чтобы в настоящий режим выходить не в 15, а в 18. По плану все у него с сыном. Только не понятно, врет он или всерьез такое вещает. И сидит делится планами, что собрался стать "тренером номер 1".
Там что, вся серия,Плюху посвящена?)) Насчёт тренера #1, что-то они с женой не синхронизировались, янка считает что фк для мужа лишь хобби. А оно вона как, до сих пор, оказывается, его не отпускает эта пустая, безосновательная чванная мечта, для реализации которой нет ни таланта, ни знаний, ни трудолюбия. Плюх такой же тренер, какой его сынок - фигурист.
Ответ garovatat
Там что, вся серия,Плюху посвящена?)) Насчёт тренера #1, что-то они с женой не синхронизировались, янка считает что фк для мужа лишь хобби. А оно вона как, до сих пор, оказывается, его не отпускает эта пустая, безосновательная чванная мечта, для реализации которой нет ни таланта, ни знаний, ни трудолюбия. Плюх такой же тренер, какой его сынок - фигурист.
Да капец! Я 4 серии посмотрела.
Иногда мысль проскакивала - что за бред вообще я смотрю? Режиссер сидит, говорит, эта серия у нас посвящена парному катанию. Меняется кадр, машина заливает лед, едет мимо надписи "Ангелы Плющенко".))
Какие ангелы, какое парное.
Перепись навкиных друзей. И реклама плю-и навка-школ.
Из парников у нас есть только МГ и МЕ.
И все боятся произнести "ТШТ". Тихоновы тоже ниоткуда пришли в Наши надежды.
Всех спортсменов реально, впечатление по фильму, тренируют Плющ, Мишины и Навка с Соколовской. И Навка, оказывается, тренер и тоже амбиции имеет.
Семенович зачем-то на все 4 серии, нашли выдающуюся фигуристку.
Смешно. Сюр какой-то.
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
