Евгений Плющенко: «Сейчас актуально отдавать в фигурное катание в 3,5-4 года. Саша начал кататься в 3»

Евгений Плющенко: сейчас актуально отдавать в фигурное катание в 3,5-4 года.

Двукратный олимпийский чемпион и игрок Fight Nights Евгений Плющенко рассказал, когда стоит отдавать ребенка в фигурное катание.

– С какого возраста стоит отдавать детей в фигурное катание, чтобы они стали чемпионами?

– Сейчас актуально отдавать в 3,5-4 года. Нужно смотреть по ребенку: можно отдать в 3 или 4,5. Я пошел в 4,5, а мой сын Саша начал кататься в 3 года, – сказал Евгений Плющенко.