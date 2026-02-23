Евгений Плющенко: «Сейчас актуально отдавать в фигурное катание в 3,5-4 года. Саша начал кататься в 3»
Евгений Плющенко: сейчас актуально отдавать в фигурное катание в 3,5-4 года.
Двукратный олимпийский чемпион и игрок Fight Nights Евгений Плющенко рассказал, когда стоит отдавать ребенка в фигурное катание.
– С какого возраста стоит отдавать детей в фигурное катание, чтобы они стали чемпионами?
– Сейчас актуально отдавать в 3,5-4 года. Нужно смотреть по ребенку: можно отдать в 3 или 4,5. Я пошел в 4,5, а мой сын Саша начал кататься в 3 года, – сказал Евгений Плющенко.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: инстаграм «Дымоход»
Пример, мягко говоря, со звездочкой.
У этой семейки очень хорошо это получается. Пилим гранты, кладем на счет ребенку. Академия с трудом выходит в плюс. Звездам по остаточному принципу, но не обидят. Все довольны.
Гном 5 кратный ОИ чемпион. Во снах. Bсе Патрики куплены.
Из успехов в ФК - Вологодские Узоры. И чего он там напрягался©?
Плющ, в общем, подготовку по возрасту выстраивает. Чтобы в настоящий режим выходить не в 15, а в 18. По плану все у него с сыном. Только не понятно, врет он или всерьез такое вещает.
И сидит делится планами, что собрался стать "тренером номер 1".
Иногда мысль проскакивала - что за бред вообще я смотрю? Режиссер сидит, говорит, эта серия у нас посвящена парному катанию. Меняется кадр, машина заливает лед, едет мимо надписи "Ангелы Плющенко".))
Какие ангелы, какое парное.
Перепись навкиных друзей. И реклама плю-и навка-школ.
Из парников у нас есть только МГ и МЕ.
И все боятся произнести "ТШТ". Тихоновы тоже ниоткуда пришли в Наши надежды.
Всех спортсменов реально, впечатление по фильму, тренируют Плющ, Мишины и Навка с Соколовской. И Навка, оказывается, тренер и тоже амбиции имеет.
Семенович зачем-то на все 4 серии, нашли выдающуюся фигуристку.
Смешно. Сюр какой-то.