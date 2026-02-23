Комик Фил Воронин – «Король НаПике». Президент «Банки» признан лучшим медийным игроком 4-й недели НаПике, Генич и Нагучев – в топ-10
Фил Воронин получил награду «Король НаПике» как лучший медийный игрок 4-й игровой недели лиги НаПике.
Президент «Банки» провел два матча в НаПике, забил три гола (1 – в основное время, 1 – в медиапике, 1 – с президентского пенальти) и отдал одну голевую передачу.
На прошлой неделе награду получил президент «Союза» и легенда ЦСКА Дмитрий Кузнецов.
ГОЛ подсчитал, кто из звезд был самым результативным на прошедшей неделе. В топ-10 вошли:
Комик Фил Воронин: 3 гола, 1 ассист
Промоутер Камил Гаджиев: 3 гола
Блогер Некит: 3 гола
Рэпер Млечный: 2 гола, 1 ассист
Рэпер Lil Kavkaz: 2 гола
Комик Роман Косицын: 2 гола
Комментатор Константин Генич: 1 гол, 1 ассист
Комментатор Роман Нагучев: 1 гол, 1 ассист
Боец Мариф Пираев: 1 гол, 1 ассист
Актер Леонид Барац: 1 гол, 1 ассист
НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.
В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.
«Король НаПике» – премия, которая вручается лучшему медийному игроку недели лигой НаПике совместно с приложением ГОЛ.