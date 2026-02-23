  • Спортс
  • Комик Фил Воронин – «Король НаПике». Президент «Банки» признан лучшим медийным игроком 4-й недели НаПике, Генич и Нагучев – в топ-10
13

Комик Фил Воронин – «Король НаПике». Президент «Банки» признан лучшим медийным игроком 4-й недели НаПике, Генич и Нагучев – в топ-10

Фил Воронин получил награду «Король НаПике».

Фил Воронин получил награду «Король НаПике» как лучший медийный игрок 4-й игровой недели лиги НаПике.

Президент «Банки» провел два матча в НаПике, забил три гола (1 – в основное время, 1 – в медиапике, 1 – с президентского пенальти) и отдал одну голевую передачу.

На прошлой неделе награду получил президент «Союза» и легенда ЦСКА Дмитрий Кузнецов.

ГОЛ подсчитал, кто из звезд был самым результативным на прошедшей неделе. В топ-10 вошли:

Комик Фил Воронин: 3 гола, 1 ассист

Промоутер Камил Гаджиев: 3 гола

Блогер Некит: 3 гола

Рэпер Млечный: 2 гола, 1 ассист

Рэпер Lil Kavkaz: 2 гола

Комик Роман Косицын: 2 гола

Комментатор Константин Генич: 1 гол, 1 ассист

Комментатор Роман Нагучев: 1 гол, 1 ассист

Боец Мариф Пираев: 1 гол, 1 ассист

Актер Леонид Барац: 1 гол, 1 ассист

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.

«Король НаПике» – премия, которая вручается лучшему медийному игроку недели лигой НаПике совместно с приложением ГОЛ.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Новость затмившая финал Олимпиады по хоккею!!😁
Для поднятия интереса к медиакалу, нужно определять худшего игрока тура и в качестве приза он будет получать от Ротенберга клюшкой по хребту.
Я смотрю тут только комики и участвуют. Клоуны ещё те, один смешнее другого.
А он точно комик?
Ответ a2wai
А он точно комик?
Ну да. Приз то по-приколу чисто
Ответ a2wai
А он точно комик?
Я знаю его, как героя рассказа Усовича про секс втроем )
Кто все эти люди?
Жаль, Сабурова выдворили, очень интересна была бы его статистика)
ОН выбрал пики точёные, отсюда и премия
Когда читаю заголовки новостей из медиалиги,как вот эта, не покидает ощущение хаотического набора букв русского алфавита при их написании.
