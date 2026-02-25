«Банка» разгромила СКА, «Броуки» вырвали победу у «Десятки» в тай-брейке. Результаты матчей в НаПике
Расписание и результаты матчей в НаПике на 25 февраля.
Расписание матчей в НаПике на пятую игровую неделю.
25 февраля, среда
«Банка» – СКА – 7:1
Lit Energy – Fight Nights – 12:8
ФК «10» – «БроукБойз» – 12:13
Матчи прошли в Москве в манеже «Академия Будущего».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал НаПике
