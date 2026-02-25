0

«Банка» разгромила СКА, «Броуки» вырвали победу у «Десятки» в тай-брейке. Результаты матчей в НаПике

Расписание и результаты матчей в НаПике на 25 февраля.

Расписание матчей в НаПике на пятую игровую неделю.

25 февраля, среда

«Банка» – СКА – 7:1

Lit Energy – Fight Nights – 12:8

ФК «10» – «БроукБойз» – 12:13

Матчи прошли в Москве в манеже «Академия Будущего».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал НаПике
