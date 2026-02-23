«Слышим мнение аудитории». Кортава отсудил матч НаПике Junior
Дмитрий Кортава отсудил матч НаПике Junior.
Технический директор WINLINE Медиалиги и один из организаторов НаПике Дмитрий Кортава судит матч НаПике Junior Young СКА Ростов – 2Drots Kids.
«Слышим мнение аудитории, решили все взять в свои руки! Хватит это терпеть!» – объяснил Кортава.
Ранее руководитель НаПике Николай Осипов раскритиковал судей турнира за работу: «Им нужно что-то решать с качеством работы».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал НаПике Junior
