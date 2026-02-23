Болельщики «Народной» зарядили «Зенит» – позор российского футбола» на матче НаПике. Это реакция на игрока «Амкала» в футболке петербургского клуба

На матче НаПике «Амкал» – «Народная Команда» (9:5) фанаты зарядили о «Зените».

Медиафутболист «Амкала » Форзарезор забил буллит и, празднуя гол, снял игровую футболку, под которой была футболка «Зенита».

В ответ фанаты зарядили: «Зенит» – позор российского футбола».

Диктор манежа попросил болельщиков «Народной» остановиться.

«Народная Команда » – клуб болельщиков «Спартака». В НаПике за команду выступали Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Ренат Сабитов, Никита Баженов и Александр Филимонов.