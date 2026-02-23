  • Спортс
  • Болельщики «Народной» зарядили «Зенит» – позор российского футбола» на матче НаПике. Это реакция на игрока «Амкала» в футболке петербургского клуба
Видео
49

Болельщики «Народной» зарядили «Зенит» – позор российского футбола» на матче НаПике. Это реакция на игрока «Амкала» в футболке петербургского клуба

На матче НаПике «Амкал» – «Народная Команда» (9:5) фанаты зарядили о «Зените».

Медиафутболист «Амкала» Форзарезор забил буллит и, празднуя гол, снял игровую футболку, под которой была футболка «Зенита».

В ответ фанаты зарядили: «Зенит» – позор российского футбола».

Диктор манежа попросил болельщиков «Народной» остановиться.

«Народная Команда» – клуб болельщиков «Спартака». В НаПике за команду выступали Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Ренат Сабитов, Никита Баженов и Александр Филимонов.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Медиафутбол - позор российского футбола
Черный пиар - тоже пиар, играли хрен знает кто, а Зенит знают везде!
Конечно везде , их адепты постоянно около вокзалов и на рынках с протянутой рукой стоят
Бывает так, что и проститутки рассуждают о морали. Это всегда смешно.
Бывает так, что и проститутки рассуждают о морали. Это всегда смешно.
Действительно, ,тебе не стоит об этом рассуждать. Смешно
...клуб болельщиков "Спаратка" А редактуры вообще никакой нет как я понимаю? Лишь бы быстрее выложить эту "новость" чтобы получить клики?
Быдло во всей красе.
Глупое стадо, что тут скажешь...
Когда на поле победить не можешь — остается громко побеждать с трибун .
Кричали ЗПРФ? А кто кричал-то? Блогеры, лайкеры, сейферы, стримеры, хейтеры – тьфу, прости господи, клички какие-то. Такие же, как и у большинства пинателей мяча в медиакомандах.
Минусуете, обиделись? А на что? Почитайте мнение об великой игре ФУТБОЛ одного из таких мячепинателей Парадеева из «Амкала»…
Что они умеют, кроме как кричать подобное с трибун? Их главная ИДЕЯ и смысл жизни – СТЕБ!
Вызубрившее историю своей страны, исключительно ради ЕГЭ, такие «зарядчики» развязно учат нас, взрослых советских людей с университетским или иным высшим образованием, как нужно жить правильно, что любить, над чем смеяться, хотя их юмор - исключительно «ниже пояса», над которым смеются только им подобные и не смышленые девочки. Да и смелы только когда в стае, стоит же прихватить любого их них в одиночку – утонет в слезах…
Так и хочется попросить: Заткнитесь, Пожалуйста, Ради Футбола!
Вот я, взрослый человек из СССР, с Советским высшим образованием, со всей ответственностью заявляю , что зпрф. И куда большая беда и позор, чем те, о ком вы написали.
Выходите на Красную площадь и "со всей ответственностью" заявляйте! Конкретно, по пунктам: 1), 2) и т.д. с конкретными фактами, фамилиями... Слабо? Почему все смелые только в Интернете? Площадка, которая могла бы быть использована для обсуждения футбольных матчей, превратилась в базар, где за высший писк считается нагадить на какой-либо клуб, футболиста, тренера, проявив при это "высшее" мастерство хамства , а то и откровенного оскорбления...
Да, у нас в стране лет на сто дураков припасено!
Да, у нас в стране лет на сто дураков припасено!
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Выходит так
«Ответ на игрока» – это из какого языка?
