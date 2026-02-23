Болельщики «Народной» зарядили «Зенит» – позор российского футбола» на матче НаПике. Это реакция на игрока «Амкала» в футболке петербургского клуба
На матче НаПике «Амкал» – «Народная Команда» (9:5) фанаты зарядили о «Зените».
Медиафутболист «Амкала» Форзарезор забил буллит и, празднуя гол, снял игровую футболку, под которой была футболка «Зенита».
В ответ фанаты зарядили: «Зенит» – позор российского футбола».
Диктор манежа попросил болельщиков «Народной» остановиться.
«Народная Команда» – клуб болельщиков «Спартака». В НаПике за команду выступали Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Ренат Сабитов, Никита Баженов и Александр Филимонов.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Минусуете, обиделись? А на что? Почитайте мнение об великой игре ФУТБОЛ одного из таких мячепинателей Парадеева из «Амкала»…
Что они умеют, кроме как кричать подобное с трибун? Их главная ИДЕЯ и смысл жизни – СТЕБ!
Вызубрившее историю своей страны, исключительно ради ЕГЭ, такие «зарядчики» развязно учат нас, взрослых советских людей с университетским или иным высшим образованием, как нужно жить правильно, что любить, над чем смеяться, хотя их юмор - исключительно «ниже пояса», над которым смеются только им подобные и не смышленые девочки. Да и смелы только когда в стае, стоит же прихватить любого их них в одиночку – утонет в слезах…
Так и хочется попросить: Заткнитесь, Пожалуйста, Ради Футбола!