2Drots не получит очко в турнирную таблицу за МедиаПик в матче со СКА

Руководство НаПике решило не присуждать очко 2Drots за МедиаПик.

МедиаПик – особый режим игры в турнире НаПике. Он играется между таймами, к нему допускаются только медиаперсоны. Победа в МедиаПике дает команде гол в общем счете матча. МедиаПик необязателен, но если команда выставляет медийный состав, получает очко в турнирную таблицу.

«В связи с грубым нарушением процедуры подачи заявки на МедиаПик команде 2Drots не будет начислено дополнительное очко по итогом матча с ФК СКА Ростов.

Формат МедиаПика требует обязательного предварительного согласования составов, формата и концепции не позднее 20:00 дня, предшествующего матчу (21.02 в 17:00), однако 2Drots предоставили необходимую информацию лиге и своему сопернику с опозданием (за 3 часа до начала матча)», – говорится в заявлении лиги.

На прошлой неделе очко за МедиаПик не дали «Народной Команде » в матче с ФК «10».