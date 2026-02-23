Набабкин о трофеях ЦСКА: «В клубе все для этого делают»
Защитник ростовского СКА Басты Кириилл Набабкин высказался о ЦСКА.
– ЦСКА созрел для борьбы за трофеи?
– Почему нет? Думаю, что все для этого есть, в клубе все для этого делают. Все будет зависеть только от второй половины сезона, – сказал Набабкин.
В профи Набабкин провел 324 матча за ЦСКА. Теперь Кирилл выступает в медиафутболе.
После 18 туров в Мир РПЛ ЦСКА занимает 4-е место, отставая на 4 очка от «Краснодара», который лидирует в чемпионате.
Набабкин выступает за СКА с осени 2024-го. В сумме в матчах WINLINE Медиалиги он провел 14 матчей.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Чемпионат»
Верим в КОМАНДУ!!! 🤝 ВПЕРЁД АРМЕЙЦЫ!!! 🎊💪💪💪
