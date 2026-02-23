1

Набабкин о трофеях ЦСКА: «В клубе все для этого делают»

Защитник ростовского СКА Басты Кириилл Набабкин высказался о ЦСКА.

– ЦСКА созрел для борьбы за трофеи?

– Почему нет? Думаю, что все для этого есть, в клубе все для этого делают. Все будет зависеть только от второй половины сезона, – сказал Набабкин.

В профи Набабкин провел 324 матча за ЦСКА. Теперь Кирилл выступает в медиафутболе.

После 18 туров в Мир РПЛ ЦСКА занимает 4-е место, отставая на 4 очка от «Краснодара», который лидирует в чемпионате.

Набабкин выступает за СКА с осени 2024-го. В сумме в матчах WINLINE Медиалиги он провел 14 матчей.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Чемпионат»
logoКирилл Набабкин
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЦСКА
logoВасилий Вакуленко
logoWinline Медиалига
logoСКА Ростов
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Верим в КОМАНДУ!!! 🤝 ВПЕРЁД АРМЕЙЦЫ!!! 🎊💪💪💪
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушаков, Писарский и Набабкин сыграют за СКА в Напике. Также за клуб может выступить Каряка
16 января, 14:18
Тошич о Круговом: «Бэйл начинал левым защитником, а потом играл правым нападающим. Так же и у Данила получилось»
24 декабря 2025, 10:52
Зоран Тошич: «Зенит» – гигантская команда, но ничего не сравнится с дерби «Спартака» и ЦСКА»
23 декабря 2025, 18:47
Каряка – кандидат на пост главного тренера «Динамо» Махачкала. Сейчас он возглавляет СКА Басты (Legalbet)
23 декабря 2025, 12:00
Рекомендуем
Главные новости
Денис Глушаков: «Динамо» – не топ-клуб. Они недавно из Первой лиги вернулись»
сегодня, 11:48
Осипов о критике формата 6 на 6 в НаПике: «Это прикрывание своих неудач»
сегодня, 11:22
Блогер Литвин: «Джейк Пол может помочь с рабочей визой в США, чтобы я подрался в его лиге»
сегодня, 09:23
«Банка» разгромила СКА, «Броуки» вырвали победу у «Десятки» в тай-брейке. Результаты матчей в НаПике
вчера, 19:46
Гимнаст Нагорный попытался бросить прогибом бойца Пираева и забил пенальти-сальто в НаПике
вчера, 19:22Видео
Защитник Мура вернулся в «БроукБойз». Он будет играть бесплатно, чтобы поддерживать форму
вчера, 18:22
Курьезный гол пяткой от одноклубника пропустил технический директор НаПике Кортава в дебютном матче
вчера, 18:11Видео
Дмитрий Егоров: «Если судьи продолжат ошибаться, на смену придет искусственный интелект. Робота-судью можно послать на ### – ему не обидно»
вчера, 16:17
Смолов – Сперцяну: «Барселона» не воспринимает твою статистику в РПЛ. Ты забьешь 3 гола «Балтике», Деку подумает: «#####, я ей 4 забью»
вчера, 12:42Видео
Алишер перешел в «Равшан» Черышева
вчера, 12:01
Ко всем новостям
Последние новости
Кузнецов о Талалаеве: «Когда находишь свою команду – получаешь удовольствие»
вчера, 14:23
«Все становились психами в «Спартаке», Станкович, например. Все орали, дрались, спорили». Кузнецов о бывших тренерах красно-белых
вчера, 13:55
Кузнецов о молодых футболистах в РПЛ: «Звездочки появляются постепенно. При серьезном подходе к своей работе они заиграют»
24 февраля, 19:02
Кузнецов об опоздании Вендела: «Это неправильно, есть командная дисциплина»
24 февраля, 17:41
Кузнецов о чемпионской гонке в РПЛ: «ЦСКА – претендент на золотую медаль во второй части сезона»
24 февраля, 14:25
Генич оформил гол+пас за «Десятку» Мусагалиева в НаПике
22 февраля, 13:45Видео
Белорусский медиаклуб DMedia может пропустить следующий сезон Winline Медиалиги: «Участие во Второй лиге Беларуси сильно дешевле в финансовом плане»
21 февраля, 15:57
Актер «Квартета И» Барац сыграл за «Эгриси»: «Василий Уткин – мой близкий друг и большой, во всех смыслах, человек»
21 февраля, 15:01
Экс-форвард «Амкала» Конев перешел в «Салют» из Второй лиги Б
21 февраля, 13:23
Экс-форвард «Ростова» Пантера – игрок липецкого «Металлурга» из Второй лиги Б. Футболист говорил, что мог бы закрепиться в РПЛ
20 февраля, 14:09
Рекомендуем