Набабкин о трофеях ЦСКА: «В клубе все для этого делают»

Защитник ростовского СКА Басты Кириилл Набабкин высказался о ЦСКА.

– ЦСКА созрел для борьбы за трофеи?

– Почему нет? Думаю, что все для этого есть, в клубе все для этого делают. Все будет зависеть только от второй половины сезона, – сказал Набабкин.

В профи Набабкин провел 324 матча за ЦСКА. Теперь Кирилл выступает в медиафутболе.

После 18 туров в Мир РПЛ ЦСКА занимает 4-е место, отставая на 4 очка от «Краснодара », который лидирует в чемпионате.

Набабкин выступает за СКА с осени 2024-го. В сумме в матчах WINLINE Медиалиги он провел 14 матчей.