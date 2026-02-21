Вратарь «Банки» Будаков забил курьезный автогол после углового в матче с Fight Nights

Вратарь «Банки» Александр Будаков забил автогол после углового в НаПике.

Вратарь «Банки» Александр Будаков забил автогол после углового полузащитника Fight Nights Адиля.

Fight Nights Камила Гаджиева уступили «Банке» в 7-м туре НаПике (10:17).

В концовке второго тайма игрок Fight Nights Шабасгериев Адиль разыгрывал угловой и пробил во вратаря «Банки» Будакова. Мяч рикошетом от голкипера залетел в свои же ворота.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.