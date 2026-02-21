  • Спортс
Белорусский медиаклуб DMedia может пропустить следующий сезон Winline Медиалиги: «Участие во Второй лиге Беларуси сильно дешевле в финансовом плане»

Белорусский медиаклуб DMedia может пропустить следующий сезон Winline Медиалиги.

Белорусский медиаклуб DMedia может пропустить 7-й сезон Winline Медиалиги.

По сообщению белорусского телеграм-канала «Ухо», DMedia на 90 процентов пропустит следующий сезон Медиалиги. Клуб рассматривает три варианта: заявиться во Вторую лигу Беларуси, создать белорусскую медиалигу формата 7х7 или 11х11 или закрыться.

«Мы посчитали – для участия в МФЛ-7 нам нужно минимум 30 млн рублей. На данный момент у нас нет этого бюджета, поэтому сейчас активно решаем, как поступить

Участие во Второй лиге Беларуси сильно дешевле в финансовом плане. На одни перелеты в МФЛ нам нужно минимум 10 млн рублей – этих денег хватит на сезон во Второй лиге

Мы не теряли спонсора, Whitebird с прошлого сезона компания-совладелец клуба. В прошлом сезоне команда не выполнила ни одной задачи», – сказал руководитель клуба Платон в интервью корреспонденту Спортса’‘.

Кого лишилась Медиалига за год: ушли 6 клубов, Овчинников, Радимов, Тошич

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
