«Это убийство в Терехово! «Союз» тянули всю игру». Вилсаком о судействе после поражения

Вилсаком: это убийство в Терехово, «Союз» тянули всю игру.

Блогер Вилсаком высказался о судействе в турнире НаПике.

«Союз» Кузнецова победил «Эгриси » в 7-м туре НаПике (9:8).

«У «Союза» ничего выдающегося. Их тянули всю игру: если бы не судьи, то они бы мощно отлетели. Это убийство в Терехово!

Абсолютно несправедливо, так как ни одного решения в нашу пользу. Не понимаю, почему дают желтые за борьбу у экранов.

Это все давит на эмоциональное состояние. Нужно поднимать вопрос: с судьями какая-то нездоровая ситуация. Тяжело играть, когда на тебя идет такая волна со стороны судей», – сказал блогер в интервью корреспонденту Спортса’’ Максиму Иванову.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.