Актер «Квартета И» Барац сыграл за «Эгриси»: «Василий Уткин – мой близкий друг и большой, во всех смыслах, человек»

Актер Леонид Барац рассказал, почему он сыграл за «Эгриси» в турнире НаПике.

– Как вы оказались в «Эгриси»?

– Я рядом с командой с ее основания. Василий Уткин – мой близкий друг, партнер и большой человек, во всех смыслах. Я слежу за футболом. Следил за «Эгриси» по публикациям Васи, а сейчас уже по привычке, – сказал актер в интервью корреспонденту Спортса’’ Максиму Иванову.

«Эгриси » выступает в Winline Медиалиге и турнире НаПике . Актер вышел на поле в МедиаПике, а также забил президентский пенальти.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.