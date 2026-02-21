Экс-форвард «Амкала» Конев перешел в «Салют» из Второй лиги Б

Экс-форвард «Амкала» Александр Конев перешел в «Салют» из Второй лиги Б .

По информации журналиста Анара Ибрагимова, 24-летний нападающий подписал годичный контракт с белгородским «Салютом ».

Конев выступал за «Амкал » и Lotus Music в WINLINE Медиалиге . В составе «Амкала» форвард стал чемпионом шестого сезона МФЛ.

В профессиональном футболе Конев играл за «Чертаново», «Сибирь» и тульский «Арсенал-2».