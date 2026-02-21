Экс-форвард «Амкала» Конев перешел в «Салют» из Второй лиги Б
Экс-форвард «Амкала» Александр Конев перешел в «Салют» из Второй лиги Б.
По информации журналиста Анара Ибрагимова, 24-летний нападающий подписал годичный контракт с белгородским «Салютом».
Конев выступал за «Амкал» и Lotus Music в WINLINE Медиалиге. В составе «Амкала» форвард стал чемпионом шестого сезона МФЛ.
В профессиональном футболе Конев играл за «Чертаново», «Сибирь» и тульский «Арсенал-2».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Клоуны из Медиалиги побежали с тонущего корабля. А сколько разговоров было о том, что вторая лига это дно, никогда туда не пойдут и тд
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем