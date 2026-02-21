  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Дмитрий Егоров: «Золотые медали Клэбо без Большунова с незримым оттенком пустоты. Он всегда будет знать, что был лыжник, который его обыграл и против выступлений которого он выступал»
21

Дмитрий Егоров: «Золотые медали Клэбо без Большунова с незримым оттенком пустоты. Он всегда будет знать, что был лыжник, который его обыграл и против выступлений которого он выступал»

Егоров о Клэбо: его золотые медали без Большунова с незримым оттенком пустоты.

Президент «БроукБойз» журналист Дмитрий Егоров высказался о победах Йоханнеса Клэбо на Олимпиаде-2026.

«Золотые медали Клэбо без Большунова с незримым оттенком пустоты. Он всегда будет подспудно знать, что был лыжник, который его, Клэбо, обыграл и против выступлений которого сам Клэбо выступал! Точка», – написал президент «БроукБойз».

Йоханнес Клэбо взял золото в 6 из 6 гонок Олимпийских игр-2026.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoЙоханнес Клэбо
logoДмитрий Егоров
logoАлександр Большунов
logoБроукБойз
logoлыжные гонки
logoсборная Норвегии
logoWinline Медиалига
logoОлимпиада-2026
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Как жаль, что Йоханнес никогда не узнает о существовании Дмитрия Егорова😥
Ответ TandF
Как жаль, что Йоханнес никогда не узнает о существовании Дмитрия Егорова😥
И уже забыл о существовании Большунова
Ответ agentkuper
И уже забыл о существовании Большунова
Вряд ли.
" был лыжник, который его, Клэбо, обыграл", а теперь этого лыжника нет. Как и многих других. Это проблема исключительно "лыжника, который был", а не Клэбо. Клэбо убедительно выиграл у сильнейших на сегодня лыжников в напряженной очной борьбе и этим фактом тему ценности его победы можно считать закрытой.
Некто Егоров соревнуются в глупости с Дмитрием Васильевым.
Клэбо сейчас бесспорно лидер в мировых лыжах, просто примите это без всяких "если бы..."
Согласен!
А ещё золото бразильцев на ЧМ 2002 с оттенком пустоты.
В финале не играл Баллак( 2 жёлтых) - лучший на тот момент игрок Германии)
Егоров, кто это или что это?
Кто такой егоров? Наброс для хайпа защитан, но завтра будет забыт.
Ну совсем рехнулся. И Клэбо обыгрывал Большунова, память отшибло? Они по очереди то выигрывали, то проигрывали друг другу. Так что если б и был все эти годы Большунов, все так же опять могло поменяться. Клэбо сейчас в дистанционке не тот, что был в Пекине, а в спринте ему равных нет.
Ямно, что и Большунов наверное прибавил бы, но доказывать, что он типа сильнее Клэбо, раз когда-то выигрывал, и глупо, и предвзято. Это спорт, победы приходят и уходят, победители меняются. Так то у Клэбо и Иверсени, и Амундсен выигрывали. И Нисканен. Но сейчас и в целом он сильнее.
Клебо и Нортугу проигрывал. Наверное его будет до конца жизни грызть мысль, что Петросян не приехал под мексиканским флагом сюда.
А кто такой Дмитрий Егоров?…
Какое-то эхо пука из медиафутбола ведь реально имеет значение))
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Невообразимое достижение Клэбо: 6 золотых в 6 гонках на Олимпиаде! Величие в цифрах
21 февраля, 15:05
Клэбо стал 11-кратным олимпийским чемпионом. По количеству побед он уступает только Фелпсу
21 февраля, 12:10
Йоханнес Клэбо взял золото в 6 из 6 гонок Олимпийских игр-2026
21 февраля, 12:10
Рекомендуем
Главные новости
Егоров о Кузнецове: «Все, что связано с ним в организационной части, – это ######. Он не организатор, а звезда»
вчера, 19:00
Евгений Плющенко: «Сейчас актуально отдавать в фигурное катание в 3,5-4 года. Саша начал кататься в 3»
вчера, 17:43
Экс-защитник Lit Energy Морозов – игрок 2Drots
вчера, 16:28
Комик Фил Воронин – «Король НаПике». Президент «Банки» признан лучшим медийным игроком 4-й недели НаПике, Генич и Нагучев – в топ-10
вчера, 15:37
«Десятка» сыграет с «Броуками», «Банка» – со СКА. Расписание матчей в НаПике на 25 февраля
вчера, 13:11
«Слышим мнение аудитории». Кортава отсудил матч НаПике Junior
вчера, 12:34Видео
Болельщики «Народной» зарядили «Зенит» – позор российского футбола» на матче НаПике. Это реакция на игрока «Амкала» в футболке петербургского клуба
вчера, 11:55Видео
2Drots не получит очко в турнирную таблицу за МедиаПик в матче со СКА
вчера, 10:55
Президент МФЛ Осипов о судействе в НаПике: «Им нужно что-то решать с качеством работы»
22 февраля, 18:05
«Амкал» победил «Народную Команду», «Десятка» разгромила «Без Предела». Результаты 7-го тура НаПике
22 февраля, 17:29
Ко всем новостям
Последние новости
Набабкин о трофеях ЦСКА: «В клубе все для этого делают»
вчера, 09:22
Генич оформил гол+пас за «Десятку» Мусагалиева в НаПике
22 февраля, 13:45Видео
Белорусский медиаклуб DMedia может пропустить следующий сезон Winline Медиалиги: «Участие во Второй лиге Беларуси сильно дешевле в финансовом плане»
21 февраля, 15:57
Актер «Квартета И» Барац сыграл за «Эгриси»: «Василий Уткин – мой близкий друг и большой, во всех смыслах, человек»
21 февраля, 15:01
Экс-форвард «Амкала» Конев перешел в «Салют» из Второй лиги Б
21 февраля, 13:23
Экс-форвард «Ростова» Пантера – игрок липецкого «Металлурга» из Второй лиги Б. Футболист говорил, что мог бы закрепиться в РПЛ
20 февраля, 14:09
Экс-форвард «Факела», «Амкала» и 2Drots Ивахнов перешел в «Машук-КМВ»
19 февраля, 16:10
«Гол красным мячом в профессиональном футболе считается за один». Экс-игрока ФК «10» Скоропупа представили в «Урале-2»
16 февраля, 18:48Видео
«Талалаев сказал, что будет следить за мной». Форвард «Амкала» Сичкар о сборах с «Балтикой»
12 февраля, 16:46
Экс-голкипер «Локо» Лобанцев тренируется со СКА из Медиалиги. Клуб Басты готов подписать 30-летнего вратаря, но игрок хочет продолжить профессиональную карьеру
12 февраля, 14:46
Рекомендуем