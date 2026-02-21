Дмитрий Егоров: «Золотые медали Клэбо без Большунова с незримым оттенком пустоты. Он всегда будет знать, что был лыжник, который его обыграл и против выступлений которого он выступал»
Егоров о Клэбо: его золотые медали без Большунова с незримым оттенком пустоты.
Президент «БроукБойз» журналист Дмитрий Егоров высказался о победах Йоханнеса Клэбо на Олимпиаде-2026.
«Золотые медали Клэбо без Большунова с незримым оттенком пустоты. Он всегда будет подспудно знать, что был лыжник, который его, Клэбо, обыграл и против выступлений которого сам Клэбо выступал! Точка», – написал президент «БроукБойз».
Йоханнес Клэбо взял золото в 6 из 6 гонок Олимпийских игр-2026.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Клэбо сейчас бесспорно лидер в мировых лыжах, просто примите это без всяких "если бы..."
А ещё золото бразильцев на ЧМ 2002 с оттенком пустоты.
В финале не играл Баллак( 2 жёлтых) - лучший на тот момент игрок Германии)
Ямно, что и Большунов наверное прибавил бы, но доказывать, что он типа сильнее Клэбо, раз когда-то выигрывал, и глупо, и предвзято. Это спорт, победы приходят и уходят, победители меняются. Так то у Клэбо и Иверсени, и Амундсен выигрывали. И Нисканен. Но сейчас и в целом он сильнее.