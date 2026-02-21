Президент Медиалиги Осипов отстранил представителя 2Drots Карена до конца сезона НаПике
Николай Осипов отстранил представителя 2Drots Карена до конца сезона НаПике.
Президент WINLINE Медиалиги и НаПике Николай Осипов отстранил представителя 2Drots Карена до конца сезона НаПике.
«Просить кружки не буду, просто озвучу, что «путь Кирякова» манящий для многих.
Жаль, что мало кто это помнит и не повторяет. Я – «клоун из шапито», ок. Но в этом Шапито без тебя теперь, с грустью…» – написал Осипов.
Ранее Карен негативно отреагировал на отклонение апелляции на отмену красную карточку защитника 2Drots Логи:
«Клоуны. Просят видео от Логи. Просят подать апелляцию. «Банка» просит отменить красную. Все говорят, что желтая. В итоге устроили ШАПИТО на публику».
Директор по безопасности WINLINE Медиалиги Дэн Безопасность подтвердил бан: «Минус один до конца сезона НаПике».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Николая Осипова
