Президент Медиалиги Осипов отстранил представителя 2Drots Карена до конца сезона НаПике

Президент WINLINE Медиалиги и НаПике Николай Осипов отстранил представителя 2Drots Карена до конца сезона НаПике.

«Просить кружки не буду, просто озвучу, что «путь Кирякова» манящий для многих.

Жаль, что мало кто это помнит и не повторяет. Я – «клоун из шапито», ок. Но в этом Шапито без тебя теперь, с грустью…» – написал Осипов.

Ранее Карен негативно отреагировал на отклонение апелляции на отмену красную карточку защитника 2Drots Логи:

«Клоуны. Просят видео от Логи. Просят подать апелляцию. «Банка » просит отменить красную. Все говорят, что желтая. В итоге устроили ШАПИТО на публику».

Директор по безопасности WINLINE Медиалиги Дэн Безопасность подтвердил бан: «Минус один до конца сезона НаПике».