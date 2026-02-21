  • Спортс
  Экс-хавбек «Динамо» Терех покинул 2Drots. 24 января спортдир клуба сообщил о продлении контракта с полузащитником
Экс-хавбек «Динамо» Терех покинул 2Drots. 24 января спортдир клуба сообщил о продлении контракта с полузащитником

Экс-хавбек «Динамо» Антон Терехов покинул 2Drots.

Экс-хавбек «Динамо» Антон Терехов покинул 2Drots.

«Друзья, пришло время попрощаться.

Хочу поблагодарить всех за этот отрезок моей жизни, проведенный с вами. Большое спасибо от президентов до административного штаба за проделанную работу. А самая большая благодарность болельщикам. Ваша поддержка была для меня мотивацией выступать в Медиалиге. Вы самое важное, что есть у 2D.

Тяжело было принять такое решение, но так будет лучше для всех», – написал Терех.

24 января спортивный директор 2Drots Ильдар рассказывал, что клуб продлил контракт с 28-летним полузащитником.

Ранее главный тренер 2Drots Шама сообщил, что в клубе осталось 10 человек на контракте.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Тереха
Был такой фильм " Вызываем огонь на себя". Там был не очень хороший персонаж- Терех, Ролан Быков играл.
Экс-форвард «Динамо» Терехов продлил контракт с 2Drots
24 января, 17:03
