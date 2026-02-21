Экс-хавбек «Динамо» Терех покинул 2Drots. 24 января спортдир клуба сообщил о продлении контракта с полузащитником

Экс-хавбек «Динамо» Антон Терехов покинул 2Drots.

«Друзья, пришло время попрощаться.

Хочу поблагодарить всех за этот отрезок моей жизни, проведенный с вами. Большое спасибо от президентов до административного штаба за проделанную работу. А самая большая благодарность болельщикам. Ваша поддержка была для меня мотивацией выступать в Медиалиге . Вы самое важное, что есть у 2D.

Тяжело было принять такое решение, но так будет лучше для всех», – написал Терех.

24 января спортивный директор 2Drots Ильдар рассказывал , что клуб продлил контракт с 28-летним полузащитником.

Ранее главный тренер 2Drots Шама сообщил , что в клубе осталось 10 человек на контракте.