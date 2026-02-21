Лога пропустит следующий матч 2Drots. НаПике не отменила красную карточку защитнику 2D

0

НаПике не отменила красную карточку защитнику 2Drots Вадиму Логинову.

«Официальный ответ по апелляции 2Drots на удаление Вадима Логинова в матче с ФК «Банка».

Рассмотрев совместную апелляцию 2Drots и ФК «Банка», НаПике напоминает, что решение о вынесении наказания по ходу матча принимают не представители играющих клубов и не оргкомитет турнира, а главный арбитр матча.

Илья Тришин, показавший красную карточку Вадиму Логинову за фол на Кирилле Дубникове, неоднократно выражал уверенность в своем решении и подтвердил его после получения апелляции:

«1. Я и арбитры НаПике руководствуемся правилами большого, а не мини-футбола – вплоть до появления иных рекомендаций.

2. Хватая за майку Кирилла Дубникова в начальной фазе эпизода, Вадим Логинов сбивает соперника с темпа и лишает того возможности выхода 1 на 1 с вратарем, что в большом футболе является лишением явной возможности забить гол.

3. За лишение явной возможности забить гол показывается красная карточка».

По мнению судейского и апелляционного комитета НаПике, арбитр матча 2Drots – «Банка» Илья Тришин после просмотра ВАР принял решение, не содержащее очевидной и явной ошибки, перечащей правилам.

Исходя из этого, апелляция об отмене красной карточки и последующей одноматчевой дисквалификации Вадима Логинова отклонена.

НаПике также учитывает обращение другого арбитра лиги Юрия Апонасенко, заявившего о сложности обслуживания матчей турнира, возникающей в связи с высокой плотностью, большим количеством единоборств и новизной формата.

В ближайшее время На Пике» проведет большой судейский семинар, где арбитры смогут дать обратную связь, высказать свои пожелания и дать правки к своду правил турнира», – написали в телеграм-канале НаПике.

Напомним, Лога получил красную карточку в матче против «Банки» за фол последней надежды на Дубе. После игры 2Drots и «Банка» подали апелляцию на отмену красной карточки защитника.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал НаПике
