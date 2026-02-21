Лога пропустит следующий матч 2Drots. НаПике не отменила красную карточку защитнику 2D

НаПике не отменила красную карточку защитнику 2Drots Логе.

НаПике не отменила красную карточку защитнику 2Drots Вадиму Логинову.

«Официальный ответ по апелляции 2Drots на удаление Вадима Логинова в матче с ФК «Банка».

Рассмотрев совместную апелляцию 2Drots и ФК «Банка», НаПике напоминает, что решение о вынесении наказания по ходу матча принимают не представители играющих клубов и не оргкомитет турнира, а главный арбитр матча.

Илья Тришин, показавший красную карточку Вадиму Логинову за фол на Кирилле Дубникове, неоднократно выражал уверенность в своем решении и подтвердил его после получения апелляции:

«1. Я и арбитры НаПике руководствуемся правилами большого, а не мини-футбола – вплоть до появления иных рекомендаций.

2. Хватая за майку Кирилла Дубникова в начальной фазе эпизода, Вадим Логинов сбивает соперника с темпа и лишает того возможности выхода 1 на 1 с вратарем, что в большом футболе является лишением явной возможности забить гол.

3. За лишение явной возможности забить гол показывается красная карточка».

По мнению судейского и апелляционного комитета НаПике, арбитр матча 2Drots – «Банка» Илья Тришин после просмотра ВАР принял решение, не содержащее очевидной и явной ошибки, перечащей правилам.

Исходя из этого, апелляция об отмене красной карточки и последующей одноматчевой дисквалификации Вадима Логинова отклонена.

НаПике также учитывает обращение другого арбитра лиги Юрия Апонасенко, заявившего о сложности обслуживания матчей турнира, возникающей в связи с высокой плотностью, большим количеством единоборств и новизной формата.

В ближайшее время На Пике» проведет большой судейский семинар, где арбитры смогут дать обратную связь, высказать свои пожелания и дать правки к своду правил турнира», – написали в телеграм-канале НаПике.

Напомним, Лога получил красную карточку в матче против «Банки» за фол последней надежды на Дубе. После игры 2Drots и «Банка » подали апелляцию на отмену красной карточки защитника.