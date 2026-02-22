«Амкал» победил «Народную Команду», «Десятка» разгромила «Без Предела». Результаты 7-го тура НаПике

Результаты 7-го тура НаПике.

21 февраля, суббота

«Союз» – «Эгриси» – 9:8.

Fight Nights – «Банка» – 10:17.

2Drots – СКА – 3:10.

22 февраля, воскресенье

«Без Предела» – ФК «10» – 6:13.

«Броуки» – Lit Energy – 14:8.

«Амкал» – «Народная Команда» – 9:5.

Матчи прошли в Москве в «Академии Будущего».

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев , Роман Косицын и другие.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.