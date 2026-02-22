0

«Амкал» победил «Народную Команду», «Десятка» разгромила «Без Предела». Результаты 7-го тура НаПике

Результаты 7-го тура НаПике.

НаПике, 7-й тур

21 февраля, суббота

«Союз» – «Эгриси» – 9:8.

Fight Nights – «Банка» – 10:17.

2Drots – СКА – 3:10.

22 февраля, воскресенье

«Без Предела» – ФК «10» – 6:13.

«Броуки» – Lit Energy – 14:8.

«Амкал» – «Народная Команда» – 9:5.

Матчи прошли в Москве в «Академии Будущего».

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: НаПике
logoЭгриси
logoБанка
logoАмкал
logoБроукБойз
logoLit Energy
logoНародная Команда
logoНаПике
logoFight Nights
logoАзамат Мусагалиев
календарь
logoФК 10
logoWinline Медиалига
logoСКА Ростов
результаты
ФК Союз
Без Предела
logo2Drots
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Егоров о Кузнецове: «Все, что связано с ним в организационной части, – это ######. Он не организатор, а звезда»
вчера, 19:00
Евгений Плющенко: «Сейчас актуально отдавать в фигурное катание в 3,5-4 года. Саша начал кататься в 3»
вчера, 17:43
Экс-защитник Lit Energy Морозов – игрок 2Drots
вчера, 16:28
Комик Фил Воронин – «Король НаПике». Президент «Банки» признан лучшим медийным игроком 4-й недели НаПике, Генич и Нагучев – в топ-10
вчера, 15:37
«Десятка» сыграет с «Броуками», «Банка» – со СКА. Расписание матчей в НаПике на 25 февраля
вчера, 13:11
«Слышим мнение аудитории». Кортава отсудил матч НаПике Junior
вчера, 12:34Видео
Болельщики «Народной» зарядили «Зенит» – позор российского футбола» на матче НаПике. Это реакция на игрока «Амкала» в футболке петербургского клуба
вчера, 11:55Видео
2Drots не получит очко в турнирную таблицу за МедиаПик в матче со СКА
вчера, 10:55
Президент МФЛ Осипов о судействе в НаПике: «Им нужно что-то решать с качеством работы»
22 февраля, 18:05
Президент Lit Energy Станос забил свой первый гол за все туры НаПике
22 февраля, 16:03Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Набабкин о трофеях ЦСКА: «В клубе все для этого делают»
вчера, 09:22
Генич оформил гол+пас за «Десятку» Мусагалиева в НаПике
22 февраля, 13:45Видео
Белорусский медиаклуб DMedia может пропустить следующий сезон Winline Медиалиги: «Участие во Второй лиге Беларуси сильно дешевле в финансовом плане»
21 февраля, 15:57
Актер «Квартета И» Барац сыграл за «Эгриси»: «Василий Уткин – мой близкий друг и большой, во всех смыслах, человек»
21 февраля, 15:01
Экс-форвард «Амкала» Конев перешел в «Салют» из Второй лиги Б
21 февраля, 13:23
Экс-форвард «Ростова» Пантера – игрок липецкого «Металлурга» из Второй лиги Б. Футболист говорил, что мог бы закрепиться в РПЛ
20 февраля, 14:09
Экс-форвард «Факела», «Амкала» и 2Drots Ивахнов перешел в «Машук-КМВ»
19 февраля, 16:10
«Гол красным мячом в профессиональном футболе считается за один». Экс-игрока ФК «10» Скоропупа представили в «Урале-2»
16 февраля, 18:48Видео
«Талалаев сказал, что будет следить за мной». Форвард «Амкала» Сичкар о сборах с «Балтикой»
12 февраля, 16:46
Экс-голкипер «Локо» Лобанцев тренируется со СКА из Медиалиги. Клуб Басты готов подписать 30-летнего вратаря, но игрок хочет продолжить профессиональную карьеру
12 февраля, 14:46
Рекомендуем