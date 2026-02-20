Фото
39

«50 лет дна – это точно продуманная история для хайпа». Егоров об удаленном фото «Динамо»

Дмитрий Егоров высказался о поздравлении Кутицкого от «Динамо».

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров считает, что «Динамо» специально выпустило мемный пост с поздравлением защитника Александра Кутицкого. 

«Динамо» опубликовало в соцсетях пост, в котором поздравило Кутицкого с пятилетием игры за клуб. На картинке написали «5 лет, одна команда», но буквы были расположены так, что читались «50 лет дна». Позже картинку заменили на фото Кутицкого без надписей.

«Я не верю! 1976 год – последнее золото «Динамо». 50 лет дна или 5 лет – одна команда – это точно продуманная история для хайпа. Так не может быт случайно. И на самом деле не обидно. Это в истории российского футбола, этот пост», – написал Егоров.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoБроукБойз
logoДмитрий Егоров
ахахаха
logoАлександр Кутицкий
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoДинамо Москва
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сами себя унижают. Такие смм щики должны без работы оставаться сразу.
Ответ Красная стрела
Сами себя унижают. Такие смм щики должны без работы оставаться сразу.
А лучше выписать им премию
Ответ Красная стрела
Сами себя унижают. Такие смм щики должны без работы оставаться сразу.
Берии на них нет... быстро бы признались в шпионаже в пользу Тарасовки
Егоров, как президент медиаклуба и "отличный" в прошлом журналист, лучше многих других понимает, что такое Дно
Не, реально дичь. Конечно болею за КБ и тут положено бы троллить. Но вдумайтесь. За эти 5 сезонов, у Динамо две бронзы. Были хорошие моменты и раз были в шаге от чемпионства и в финале кубка. Понятно, что Динамо уступает другим клубам по болелам. Но с аудиторией надо работать и привлекать. Выискивать плюсы и свои фишки. Они же вводят в подсознание: «мы дно» ха-ха. Как тут привлекать новых, особенно юных,болелельщиков🤷‍♂️Наберут сммщиков , которым на клуб по фиг. Не живут его проблемами. Не знают его. И выдают такое🤷‍♂️
Ответ Красная стрела
Не, реально дичь. Конечно болею за КБ и тут положено бы троллить. Но вдумайтесь. За эти 5 сезонов, у Динамо две бронзы. Были хорошие моменты и раз были в шаге от чемпионства и в финале кубка. Понятно, что Динамо уступает другим клубам по болелам. Но с аудиторией надо работать и привлекать. Выискивать плюсы и свои фишки. Они же вводят в подсознание: «мы дно» ха-ха. Как тут привлекать новых, особенно юных,болелельщиков🤷‍♂️Наберут сммщиков , которым на клуб по фиг. Не живут его проблемами. Не знают его. И выдают такое🤷‍♂️
Как-то слишком серьёзно относишься к новости, с которой можно разве что поржать)
Ответ pyritanza
Как-то слишком серьёзно относишься к новости, с которой можно разве что поржать)
Считаю, что клубные цвета-что-то да значат. И вот так по-хамски публично ржать над своими же🤷‍♂️ Сидит какой или какая малолетка, по-блату пристроившаяся,вместо того что б нормальную работу найти, пишет креативы. И думает: «как нас там называют? Дно? Хмм…🤩Одна, дна- из этого может выйти что-то» и ляпает потом. И им глубоко по фиг на эти цвета, что люди вот болеют все эти годы, переживают. Что дальше? Наложат музыку перед летнем отпуском багама-мама? И это проблема задела, потому что у всех эти сммщики одинаковые. Завтра такой же перец у нас чего выставит.
Ничего не понял, но про Дно согласен. Стадион вот отличный
Ответ Jadie James
Ничего не понял, но про Дно согласен. Стадион вот отличный
Да просто этот пост по всем крупным телеграм каналам прошелся с миллионами подписчиков, очевидно, что не просто так
ведь это мало сварганить, это же должен кто-то утвердить, кто-то сверстать, и ни у кого ни малейшего сомнения не возникло?
Дно это транслировать слова это персонажа. Да еще и на главной.
Ощущение что пытались сделать с намёком во вред своего клуба.

Было очевидно что букву О будут воспринимать как 0 и хватило даже ума поставить рядом с цифрой 5. Ну это очевиднее некуда.
Спортс в очередной раз себя странно ведёт: то публикует подобного рода новости почти в одно время со всеми; то, не дожидаясь пока другие про это напишут, от своего имени публикуют; то подолгу придерживают новости.
Спортс оберегающий 🤷‍♂️
А по моему это красиво … (с)
При генералах такого не было!
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егоров о переходе Ивахнова в «Машук-КМВ»: «Не понимаю, зачем он мотается по клубам из Второй лиги»
19 февраля, 17:47
Егоров о Ганвесте: «На обрыгана и тем более нарка и близко не похож. Со старым его творчеством не знаком, но в новом и в соцсетях никакой пропаганды»
19 февраля, 08:45
Николай Осипов: «Егоров – большой профессионал. Он круто справляется со своей работой в НаПике, цифры подтверждают»
17 февраля, 13:12
Егоров о кричалках фанатов: «В какой-то момент кто-то услышит и напишет заявление, и тогда будут проблемы у всего медиафутбола»
17 февраля, 09:45
Рекомендуем
Главные новости
Егоров о Кузнецове: «Все, что связано с ним в организационной части, – это ######. Он не организатор, а звезда»
вчера, 19:00
Евгений Плющенко: «Сейчас актуально отдавать в фигурное катание в 3,5-4 года. Саша начал кататься в 3»
вчера, 17:43
Экс-защитник Lit Energy Морозов – игрок 2Drots
вчера, 16:28
Комик Фил Воронин – «Король НаПике». Президент «Банки» признан лучшим медийным игроком 4-й недели НаПике, Генич и Нагучев – в топ-10
вчера, 15:37
«Десятка» сыграет с «Броуками», «Банка» – со СКА. Расписание матчей в НаПике на 25 февраля
вчера, 13:11
«Слышим мнение аудитории». Кортава отсудил матч НаПике Junior
вчера, 12:34Видео
Болельщики «Народной» зарядили «Зенит» – позор российского футбола» на матче НаПике. Это реакция на игрока «Амкала» в футболке петербургского клуба
вчера, 11:55Видео
2Drots не получит очко в турнирную таблицу за МедиаПик в матче со СКА
вчера, 10:55
Президент МФЛ Осипов о судействе в НаПике: «Им нужно что-то решать с качеством работы»
22 февраля, 18:05
«Амкал» победил «Народную Команду», «Десятка» разгромила «Без Предела». Результаты 7-го тура НаПике
22 февраля, 17:29
Ко всем новостям
Последние новости
Набабкин о трофеях ЦСКА: «В клубе все для этого делают»
вчера, 09:22
Генич оформил гол+пас за «Десятку» Мусагалиева в НаПике
22 февраля, 13:45Видео
Белорусский медиаклуб DMedia может пропустить следующий сезон Winline Медиалиги: «Участие во Второй лиге Беларуси сильно дешевле в финансовом плане»
21 февраля, 15:57
Актер «Квартета И» Барац сыграл за «Эгриси»: «Василий Уткин – мой близкий друг и большой, во всех смыслах, человек»
21 февраля, 15:01
Экс-форвард «Амкала» Конев перешел в «Салют» из Второй лиги Б
21 февраля, 13:23
Экс-форвард «Ростова» Пантера – игрок липецкого «Металлурга» из Второй лиги Б. Футболист говорил, что мог бы закрепиться в РПЛ
20 февраля, 14:09
Экс-форвард «Факела», «Амкала» и 2Drots Ивахнов перешел в «Машук-КМВ»
19 февраля, 16:10
«Гол красным мячом в профессиональном футболе считается за один». Экс-игрока ФК «10» Скоропупа представили в «Урале-2»
16 февраля, 18:48Видео
«Талалаев сказал, что будет следить за мной». Форвард «Амкала» Сичкар о сборах с «Балтикой»
12 февраля, 16:46
Экс-голкипер «Локо» Лобанцев тренируется со СКА из Медиалиги. Клуб Басты готов подписать 30-летнего вратаря, но игрок хочет продолжить профессиональную карьеру
12 февраля, 14:46
Рекомендуем