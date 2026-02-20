«50 лет дна – это точно продуманная история для хайпа». Егоров об удаленном фото «Динамо»

Дмитрий Егоров высказался о поздравлении Кутицкого от «Динамо».

Президент «БроукБойз » Дмитрий Егоров считает, что «Динамо» специально выпустило мемный пост с поздравлением защитника Александра Кутицкого.

«Динамо» опубликовало в соцсетях пост, в котором поздравило Кутицкого с пятилетием игры за клуб. На картинке написали «5 лет, одна команда», но буквы были расположены так, что читались «50 лет дна». Позже картинку заменили на фото Кутицкого без надписей.

«Я не верю! 1976 год – последнее золото «Динамо». 50 лет дна или 5 лет – одна команда – это точно продуманная история для хайпа. Так не может быт случайно. И на самом деле не обидно. Это в истории российского футбола, этот пост», – написал Егоров.