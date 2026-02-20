Плющенко посетил Академию 2Drots: «Мы теперь с вами! Будем вам помогать из фигурного мира»
Евгений Плющенко посетил тренировку Академии 2Drots.
В детской команде клуба играют его 13-летний сын Александр и 13-летний сын Филиппа Киркорова Мартин-Кристо.
Президент клуба Некит подарил Евгению клубную футболку.
«11-й [номер] – отлично! Мы теперь с вами! Будем вам чуть-чуть помогать из фигурного мира. Будем делать какие-то упражненьица. Впереди, дай Бог, будет что-то интересное. Молодцы, ребята! Хорошей игры вам завтра», – сказал Плющенко.
2Drots Kids выступает в НаПике Junior – детском российском аналоге Кингс Лиги. 21 февраля 2Drots Kids сыграет против ДФШ «Основа» в манеже «Академия Будущего». Начало матча в 12:30 (мск).
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Академии 2Drots
