Плющенко посетил Академию 2Drots: «Мы теперь с вами! Будем вам помогать из фигурного мира»

Евгений Плющенко посетил тренировку Академии 2Drots.

В детской команде клуба играют его 13-летний сын Александр и 13-летний сын Филиппа Киркорова Мартин-Кристо.

Президент клуба Некит подарил Евгению клубную футболку.

«11-й [номер] – отлично! Мы теперь с вами! Будем вам чуть-чуть помогать из фигурного мира. Будем делать какие-то упражненьица. Впереди, дай Бог, будет что-то интересное. Молодцы, ребята! Хорошей игры вам завтра», – сказал Плющенко.

2Drots Kids выступает в НаПике Junior – детском российском аналоге Кингс Лиги. 21 февраля 2Drots Kids сыграет против ДФШ «Основа» в манеже «Академия Будущего». Начало матча в 12:30 (мск).

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Академии 2Drots
Упражненьица, тренировочки...
Санёчка оставь в футболе.
В фк ему не светит.
Анастасия Платонова
Упражненьица, тренировочки... Санёчка оставь в футболе. В фк ему не светит.
А есть футбольные лиги с одной командой? Хмм!
Анастасия Платонова
Упражненьица, тренировочки... Санёчка оставь в футболе. В фк ему не светит.
Это на языке акселька🤣
Я думала, что в таком возрасте те дети, которые нацелены на высокие результаты в спорте, занимаются только ФК, остальное какие-то не спортивные кружки и школа. Я думала, времени у них нет еще на спорт
У них своя, никому не понятная жизнь кипит,везде нужно успеть...
Покажет как красить письи глазки и укладывать кохонэс в обтягивающие чулки. Мужчинская помощь)
