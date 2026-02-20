  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Сын Киркорова Мартин-Кристо сыграет за 2Drots в НаПике Junior. Неделю назад к команде присоединился сын Плющенко
Видео
34

Сын Киркорова Мартин-Кристо сыграет за 2Drots в НаПике Junior. Неделю назад к команде присоединился сын Плющенко

Сын Киркорова Мартин-Кристо сыграет за 2Drots в НаПике Junior.

13-летний сын Филиппа Киркорова Мартин-Кристо – в 2Drots Kids.

«Рады приветствовать Мартина в нашей команде! Сегодня он провел свою первую тренировку: теплый прием, отличная атмосфера и боевой настрой. Добро пожаловать в семью 2Drots! Ждем дебют уже завтра», – поприветствовали новичка в соцсетях клубной академии.

Первым для Киркорова-младшнего станет матч против ДФШ «Основа» в НаПике Junior – детском российском аналоге Кингс Лиги. Игра пройдет 21 февраля в Москве в манеже «Академия Будущего», начало в 12:30 (мск).

На прошлой неделе к 2D присоединился 13-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр.

Двойной аксель от Плющенко-младшего: после гола за 2Drots в детской медиалиге
 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Телеграм-канал академии 2Drots
Филипп Киркоров
logoАлександр Плющенко
logoWinline Медиалига
logoЯна Рудковская
logo2Drots
logoЕвгений Плющенко
logoНаПике
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
На прошлой неделе к команде присоединился 13-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр.

Это еще кто? А что с Гном Гномычем сделали, сатрапы!?
Ответ Vakhore
На прошлой неделе к команде присоединился 13-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр. Это еще кто? А что с Гном Гномычем сделали, сатрапы!?
о, нашелся человек в теме.
Поставить тренерами Загитову и Ротенберга и к-к-комбо
"Слащавый он какой-то , подкрашенный весь, подпудренный....одним словом румынский футболист" (с)
Из спортца мы узнали, что у Киркорова есть сын
Ответ Ден Мальцев
Из спортца мы узнали, что у Киркорова есть сын
Еще и дочка есть. Надеюсь, они хоть мать свою знают, а не как фигуристка Алиса Лью, которая знает только отца, а мать у нее неизвестный "донор".
Мартин-Кристо Филиппович - вероятно это какой-то спортсмен с Балкан. Скорее всего хорват.
Радость то какая
Какой интересный набор слов
Я соберу дрим Тим из таких же нефутбольных людей на этот турнир. 2Drots, на заметку:
Олег Монгол, Барак Обама, Ирина Аллегрова, Александр Друзь, Рыжий из Иванушек, Шакил о Нил, Сергей Собянин, Дуа Липа, Гарик Мартиросян.

Можно каждого ставить на любую позицию, все равно хуже не будет. Кстати, некоторые точно по мячу попадают не хуже Гном Гномыча
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Я соберу дрим Тим из таких же нефутбольных людей на этот турнир. 2Drots, на заметку: Олег Монгол, Барак Обама, Ирина Аллегрова, Александр Друзь, Рыжий из Иванушек, Шакил о Нил, Сергей Собянин, Дуа Липа, Гарик Мартиросян. Можно каждого ставить на любую позицию, все равно хуже не будет. Кстати, некоторые точно по мячу попадают не хуже Гном Гномыча
Рыжего не трогай, это моя молодость! А то снегери-негири, барсуки-несуки!!!
Ответ Вилнур Илимбет
Рыжего не трогай, это моя молодость! А то снегери-негири, барсуки-несуки!!!
кукла Даша не плачь
Я думал, что у Фили только дочка с двойным именем - Алла-Виктория. У сына имя всегда было Мартин. А тут Мартин-Кристо
Ответ antoshka-2
Я думал, что у Фили только дочка с двойным именем - Алла-Виктория. У сына имя всегда было Мартин. А тут Мартин-Кристо
Это типа Монте-Кристо.
Ответ Давид Ригерт лучший
Это типа Монте-Кристо.
Это типа Христо Стоичков
Zaдроты подтверждают свое название.
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бавин перешел из 2Drots в «Иртыш». Хавбек будет получать 120 тысяч рублей в месяц
20 февраля, 09:17
2Drots забили 17 голов «Банке» с Ганвестом, ФК «10» обыграл «Народную Команду». Результаты 6-го тура НаПике
18 февраля, 19:51
Ганвест не забил пенальти президенту 2Drots Некиту. Рэпер сыграл за «Банку» в НаПике
18 февраля, 17:42Видео
Рэпер Ганвест о футболе: «Шнейне, пепе, ватафа»
18 февраля, 16:51Видео
Рекомендуем
Главные новости
Егоров о Кузнецове: «Все, что связано с ним в организационной части, – это ######. Он не организатор, а звезда»
вчера, 19:00
Евгений Плющенко: «Сейчас актуально отдавать в фигурное катание в 3,5-4 года. Саша начал кататься в 3»
вчера, 17:43
Экс-защитник Lit Energy Морозов – игрок 2Drots
вчера, 16:28
Комик Фил Воронин – «Король НаПике». Президент «Банки» признан лучшим медийным игроком 4-й недели НаПике, Генич и Нагучев – в топ-10
вчера, 15:37
«Десятка» сыграет с «Броуками», «Банка» – со СКА. Расписание матчей в НаПике на 25 февраля
вчера, 13:11
«Слышим мнение аудитории». Кортава отсудил матч НаПике Junior
вчера, 12:34Видео
Болельщики «Народной» зарядили «Зенит» – позор российского футбола» на матче НаПике. Это реакция на игрока «Амкала» в футболке петербургского клуба
вчера, 11:55Видео
2Drots не получит очко в турнирную таблицу за МедиаПик в матче со СКА
вчера, 10:55
Президент МФЛ Осипов о судействе в НаПике: «Им нужно что-то решать с качеством работы»
22 февраля, 18:05
«Амкал» победил «Народную Команду», «Десятка» разгромила «Без Предела». Результаты 7-го тура НаПике
22 февраля, 17:29
Ко всем новостям
Последние новости
Набабкин о трофеях ЦСКА: «В клубе все для этого делают»
вчера, 09:22
Генич оформил гол+пас за «Десятку» Мусагалиева в НаПике
22 февраля, 13:45Видео
Белорусский медиаклуб DMedia может пропустить следующий сезон Winline Медиалиги: «Участие во Второй лиге Беларуси сильно дешевле в финансовом плане»
21 февраля, 15:57
Актер «Квартета И» Барац сыграл за «Эгриси»: «Василий Уткин – мой близкий друг и большой, во всех смыслах, человек»
21 февраля, 15:01
Экс-форвард «Амкала» Конев перешел в «Салют» из Второй лиги Б
21 февраля, 13:23
Экс-форвард «Ростова» Пантера – игрок липецкого «Металлурга» из Второй лиги Б. Футболист говорил, что мог бы закрепиться в РПЛ
20 февраля, 14:09
Экс-форвард «Факела», «Амкала» и 2Drots Ивахнов перешел в «Машук-КМВ»
19 февраля, 16:10
«Гол красным мячом в профессиональном футболе считается за один». Экс-игрока ФК «10» Скоропупа представили в «Урале-2»
16 февраля, 18:48Видео
«Талалаев сказал, что будет следить за мной». Форвард «Амкала» Сичкар о сборах с «Балтикой»
12 февраля, 16:46
Экс-голкипер «Локо» Лобанцев тренируется со СКА из Медиалиги. Клуб Басты готов подписать 30-летнего вратаря, но игрок хочет продолжить профессиональную карьеру
12 февраля, 14:46
Рекомендуем