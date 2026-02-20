Сын Киркорова Мартин-Кристо сыграет за 2Drots в НаПике Junior. Неделю назад к команде присоединился сын Плющенко
Сын Киркорова Мартин-Кристо сыграет за 2Drots в НаПике Junior.
13-летний сын Филиппа Киркорова Мартин-Кристо – в 2Drots Kids.
«Рады приветствовать Мартина в нашей команде! Сегодня он провел свою первую тренировку: теплый прием, отличная атмосфера и боевой настрой. Добро пожаловать в семью 2Drots! Ждем дебют уже завтра», – поприветствовали новичка в соцсетях клубной академии.
Первым для Киркорова-младшнего станет матч против ДФШ «Основа» в НаПике Junior – детском российском аналоге Кингс Лиги. Игра пройдет 21 февраля в Москве в манеже «Академия Будущего», начало в 12:30 (мск).
На прошлой неделе к 2D присоединился 13-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр.
Двойной аксель от Плющенко-младшего: после гола за 2Drots в детской медиалиге
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Телеграм-канал академии 2Drots
Это еще кто? А что с Гном Гномычем сделали, сатрапы!?
Олег Монгол, Барак Обама, Ирина Аллегрова, Александр Друзь, Рыжий из Иванушек, Шакил о Нил, Сергей Собянин, Дуа Липа, Гарик Мартиросян.
Можно каждого ставить на любую позицию, все равно хуже не будет. Кстати, некоторые точно по мячу попадают не хуже Гном Гномыча