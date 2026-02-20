35

«Лучший нападающий – Соболев». Блогер Литвин назвал сильнейших в РПЛ

Президент Lit Energy Михаил Литвин назвал лучших игроков Мир РПЛ на каждой позиции.

«Вратарь – это Акинфеев, защитник – Дивеев. Лучший полузащитник – Обляков.

Нападающий – пускай Соболев будет. Даже несмотря на результативность», – сказал Литвин.

В сезоне-2025/26 Игорь Акинфеев провел в составе ЦСКА 14 матчей в РПЛ. Игорь Дивеев сыграл за ЦСКА 16 раз и забил 2 гола, зимой он перешел в «Зенит». 

Хавбек ЦСКА Иван Обляков забил 5 голов и отдал 5 голевых передач в 18 матчах, а форвард «Зенита» провел 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевой пас.

В пятницу днем Литвин рассказал, что чуть не разбился на самолете по пути из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Борт сел в Магадане.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Спорт-Экспресс»
35 комментариев
так литвин никогда умом не отличался, что от него ожидать
Ответ Клао Рибо
так литвин никогда умом не отличался, что от него ожидать
Он вообще ничем не отличался
Ответ Клао Рибо
так литвин никогда умом не отличался, что от него ожидать
Сахар в голову ударил
Это видимо тот момент когда люди 5 ой точкой смотрят футбол))
Всё, что надо знать о Медиалиге.
что эта спортивная новость делает на нашем инфоцыганском сайте?
Меня всегда поражало кто это г.... смотрит? Не уж то так реально деградировали, что интересен этот "контент"?
Лучшим он может быть только из дельфинов, играющих в РПЛ
Соболев лучший если только на лавочке в запасе)
Вратарь – это Акинфеев, защитник – Дивеев. Лучший полузащитник – Обляков...
Нападающий – пускай Соболев будет...
а как хорошо всё начиналось...
Ответ .ru
Вратарь – это Акинфеев, защитник – Дивеев. Лучший полузащитник – Обляков... Нападающий – пускай Соболев будет... а как хорошо всё начиналось...
Ну в качестве лучшего ПЗ лиги назвать Облякова это тоже так-то прикол.
Ответ Посетитель Зоопарка
Ну в качестве лучшего ПЗ лиги назвать Облякова это тоже так-то прикол.
ну да, всё по нисходящей...
Блогер=Соболев. Хоть тут логика есть.
А почему не спросить моего соседа?
Ответ T-72
А почему не спросить моего соседа?
Сосед продаёт энергетики ?
Ответ Владимир Владимирович
Сосед продаёт энергетики ?
Он тоже несет всякую чушь
Рекомендуем