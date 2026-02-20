«Лучший нападающий – Соболев». Блогер Литвин назвал сильнейших в РПЛ

Президент Lit Energy Михаил Литвин назвал лучших игроков Мир РПЛ на каждой позиции.

«Вратарь – это Акинфеев , защитник – Дивеев . Лучший полузащитник – Обляков .

Нападающий – пускай Соболев будет. Даже несмотря на результативность», – сказал Литвин.

В сезоне-2025/26 Игорь Акинфеев провел в составе ЦСКА 14 матчей в РПЛ. Игорь Дивеев сыграл за ЦСКА 16 раз и забил 2 гола, зимой он перешел в «Зенит».

Хавбек ЦСКА Иван Обляков забил 5 голов и отдал 5 голевых передач в 18 матчах, а форвард «Зенита» провел 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевой пас.

В пятницу днем Литвин рассказал, что чуть не разбился на самолете по пути из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Борт сел в Магадане.