«Мы нашли специалиста по матчам с бойцами». Комик Тамби Масаев сыграет за «Банку» против Fight Nights в НаПике

Комик Тамби Масаев сыграет за «Банку» в НаПике .

34-летний артист сыграет 21 февраля против Fight Nights Камила Гаджиева. Матч пройдет в Москве в манеже «Академия Будущего» в Терехове. Начало матча в 18:30 (мск).

«Никита [Сухоносов ] пропустит матч с Fight Nights из-за красной карточки, Федос [Маслов] – на Олимпиаде в Милане. Кому же по силам заменить нашего вратаря? Мы нашли специалиста по матчам с бойцами – Тамби с нами!» – написали в соцсетях «Банки».

Масаев – участник шоу «Что было дальше?» и соведущий Адама Зубайраева в подкасте Hustle show, героями которого становились Хасбулла Магомедов, Александр Кержаков, Хабиб Нурмагамедов, Артем Дзюба и Хамзат Чимаев.

Ранее за «Банку» выступили рэперы Ганвест и Грязный Рамирес и актер Дмитрий Чеботарев.

Самый внезапный коллаб дня – человек-мем Ганвест в российской Кингс Лиге

