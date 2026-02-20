  • Спортс
  Экс-форвард «Ростова» Пантера – игрок липецкого «Металлурга» из Второй лиги Б. Футболист говорил, что мог бы закрепиться в РПЛ
7

Экс-форвард «Ростова» Пантера – игрок липецкого «Металлурга» из Второй лиги Б. Футболист говорил, что мог бы закрепиться в РПЛ

Экс-форвард «Ростова» Пантера – игрок липецкого «Металлурга» из Второй лиги Б.

Экс-форвард «Ростова» и 2Drots Пантера перешел в «Металлург» Липецк из Второй лиги Б.

По информации журналиста Анара Ибрагимова, Артем Нтумба подписал контракт с липецким «Металлургом» на один год.

Ранее нападающий выступал за «Ростов», «Велес» и другие клубы.

Напомним, Пантера заявлял, что он готов играть в РПЛ и был бы одним из лучших в команде уровня Премьер-лиги.

Весной 2023 года Пантера получил травму крестообразных связок в матче Winline Медиалиги и перенес операцию.

В январе 2024-го случился рецидив, потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Тогда Артем говорил, что хочет закончить карьеру.

Форвард провел осенний WINLINE Кубок Медиалиги в Lotus Music на правах аренды из 2Drots, но крайне редко выходил на поле.

Над его ЧСВ смеются даже в Медиалиге – падение молодой звезды 2Drots

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Legalbet
7 комментариев
В Ростове и него хоть фамилия и имя были.
Ответ zanuda59
В Ростове и него хоть фамилия и имя были.
Артём Нтумба.
Ответ Александр Панфилов
Артём Нтумба.
Яковлич, я знаю. Привет.
Логичное продолжение ,ибо все эти игроки медиалиги выше и не тянут
Мог да не смог. Дмитрий Голубов тоже в своё время говорил в каком то своём интервью известному изданию что он мог бы в РПЛ заиграть не хуже прочих. Не заиграл. Хоть и пытался в Москве и Алании потом. А у него опыта и навыков было то поболее. Но хотя бы на уровне первой лиги Голубов поиграл нормально за Волгу Ульяновск, Балтику, Динамо Брянск и Уфу.
Ответ Balt
Мог да не смог. Дмитрий Голубов тоже в своё время говорил в каком то своём интервью известному изданию что он мог бы в РПЛ заиграть не хуже прочих. Не заиграл. Хоть и пытался в Москве и Алании потом. А у него опыта и навыков было то поболее. Но хотя бы на уровне первой лиги Голубов поиграл нормально за Волгу Ульяновск, Балтику, Динамо Брянск и Уфу.
При чём тут вообще нормальный футболист Голубов, поигравший на уровне РПЛ, и это недоразумение с сорока минутами в проф футболе за карьеру?
Следующий уровень для него - реклама интим салонов "пантера"
