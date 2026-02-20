Экс-форвард «Ростова» Пантера – игрок липецкого «Металлурга» из Второй лиги Б. Футболист говорил, что мог бы закрепиться в РПЛ
Экс-форвард «Ростова» и 2Drots Пантера перешел в «Металлург» Липецк из Второй лиги Б.
По информации журналиста Анара Ибрагимова, Артем Нтумба подписал контракт с липецким «Металлургом» на один год.
Ранее нападающий выступал за «Ростов», «Велес» и другие клубы.
Напомним, Пантера заявлял, что он готов играть в РПЛ и был бы одним из лучших в команде уровня Премьер-лиги.
Весной 2023 года Пантера получил травму крестообразных связок в матче Winline Медиалиги и перенес операцию.
В январе 2024-го случился рецидив, потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Тогда Артем говорил, что хочет закончить карьеру.
Форвард провел осенний WINLINE Кубок Медиалиги в Lotus Music на правах аренды из 2Drots, но крайне редко выходил на поле.
