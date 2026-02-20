Экс-форвард «Ростова» Пантера – игрок липецкого «Металлурга» из Второй лиги Б. Футболист говорил, что мог бы закрепиться в РПЛ

Экс-форвард «Ростова» Пантера – игрок липецкого «Металлурга» из Второй лиги Б.

Экс-форвард «Ростова» и 2Drots Пантера перешел в «Металлург» Липецк из Второй лиги Б.

По информации журналиста Анара Ибрагимова, Артем Нтумба подписал контракт с липецким «Металлургом» на один год.

Ранее нападающий выступал за «Ростов», «Велес» и другие клубы.

Напомним, Пантера заявлял , что он готов играть в РПЛ и был бы одним из лучших в команде уровня Премьер-лиги.

Весной 2023 года Пантера получил травму крестообразных связок в матче Winline Медиалиги и перенес операцию.

В январе 2024-го случился рецидив, потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Тогда Артем говорил, что хочет закончить карьеру.

Форвард провел осенний WINLINE Кубок Медиалиги в Lotus Music на правах аренды из 2Drots, но крайне редко выходил на поле.

Над его ЧСВ смеются даже в Медиалиге – падение молодой звезды 2Drots