Блогер Литвин чуть не разбился на самолете: «Ты уже миришься с тем, что умрешь. Я начал записывать видео для родных»

Президент Lit Energy блогер Михаил Литвин сообщил, что чуть не разбился на самолете.

«Мы только что чуть не разбились на самолете. Такой ###### [ужас] был. Подошел бортпроводник, сказал, что у него такое было впервые за 10 лет.

В итоге мы не приземлились туда, куда летели. Нас отправили в другое место. ###### [Полный] ###### [ужас] произошел.

Я не припомню такого стресса, который сегодня испытал. Разные турбулентности в моей жизни были, но то, как сегодня кренило этот самолет на приземлении, ##### [блин], это ужасная картина была.

Было страшно даже в иллюминатор посмотреть. Весь самолет визжит, все орут. Ты уже миришься с тем, что умрешь. Я начал записывать видео, просто какие-то остатки видео для моих родных, если потом телефон найдется каким-то чудом. Такие мысли до абсурда даже доходили.



Я надеюсь, завтра вылетим. И вообще, честно, вылетать уже не хочется. Я бы здесь хату купил. Просто в Магадане остался жить. У меня все, страх», – сказал Литвин.

Блогер летел из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Самолет не смог совершить посадку в аэропорту Елизово, в результате чего ушел на запасной аэропорт.