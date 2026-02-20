  • Спортс
  Блогер Литвин чуть не разбился на самолете: «Ты уже миришься с тем, что умрешь. Я начал записывать видео для родных»
Видео
29

Блогер Литвин чуть не разбился на самолете: «Ты уже миришься с тем, что умрешь. Я начал записывать видео для родных»

Блогер Литвин чуть не разбился на самолете.

Президент Lit Energy блогер Михаил Литвин сообщил, что чуть не разбился на самолете.

«Мы только что чуть не разбились на самолете. Такой ###### [ужас] был. Подошел бортпроводник, сказал, что у него такое было впервые за 10 лет.

В итоге мы не приземлились туда, куда летели. Нас отправили в другое место. ###### [Полный] ###### [ужас] произошел.

Я не припомню такого стресса, который сегодня испытал. Разные турбулентности в моей жизни были, но то, как сегодня кренило этот самолет на приземлении, ##### [блин], это ужасная картина была.

Было страшно даже в иллюминатор посмотреть. Весь самолет визжит, все орут. Ты уже миришься с тем, что умрешь. Я начал записывать видео, просто какие-то остатки видео для моих родных, если потом телефон найдется каким-то чудом. Такие мысли до абсурда даже доходили.

Я надеюсь, завтра вылетим. И вообще, честно, вылетать уже не хочется. Я бы здесь хату купил. Просто в Магадане остался жить. У меня все, страх», – сказал Литвин.

Блогер летел из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Самолет не смог совершить посадку в аэропорту Елизово, в результате чего ушел на запасной аэропорт.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Михаила Литвина
происшествия
29 комментариев
Сколько вам платят за этот трэш на главной и почему вы это не помечаете как рекламу?
Ответ Kabardinka
Сколько вам платят за этот трэш на главной и почему вы это не помечаете как рекламу?
Комментарий скрыт
Ответ Столяррр
Комментарий скрыт
этот персонаж не спортсмен
"Я чуть не разбился в авиакатастрофе, но хорошо, что мне прилетел сочный фрибетик от бк ОбманБет и я поставил на то, что самолёт не разобьётся и сорвал куш!"
Ответ Фарид Харисов
"Я чуть не разбился в авиакатастрофе, но хорошо, что мне прилетел сочный фрибетик от бк ОбманБет и я поставил на то, что самолёт не разобьётся и сорвал куш!"
и дальше: " какой-то там ...бет заплатит!".
Он же в открытую признал, что купил военник, обещали разобраться. Куда это все еще летает?! Да еще и его высеры тут пиарят
Ответ 3a_3eHuT
Он же в открытую признал, что купил военник, обещали разобраться. Куда это все еще летает?! Да еще и его высеры тут пиарят
он рублевый миллиардер. Занес кому надо и свободен
Ответ Столяррр
он рублевый миллиардер. Занес кому надо и свободен
таки кокорин с мамаевым, и пугачева. а этот ущербный все еще на свободе
Вообще я не имею ничего против Литвина и медиафутбола в целом, но для них нужно создать отдельный сайт Спортс.кукареку.ру
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Вообще я не имею ничего против Литвина и медиафутбола в целом, но для них нужно создать отдельный сайт Спортс.кукареку.ру
так же стоит поступить с фигуркой. Чтоб не видеть на главной миллион заметок о статистах-нейтралах, занявших шестые места
Сосед в полицаи пошёл, а меня расстреляли.
Самолёт ушёл на второй круг. При посадке самолёт кренило. Всё, беда, всё пропало.
-Ура! Будет годный контент.
Читатели новости: 😏
Бедные техники-уборщики. Наверное, за этим блохерком долго сидушку отмывали.
Главное что все живы и не случилось катастрофы, не важно кто как кому относится, помимо них были и другие люди
В 2006 году летел из Сочи в Москву, самолет был набит журналистами (не спортивными, я и сам не журналист, но так совпало ), летели не самой передовой авиакомпанией, хотя дело не в них. При посадке в Москве был сильный боковой ветер, самолёт потряхивало и явно сносило с траектории. А я сижу, смотрю в окно, слушаю музыку (до сих пор от того трека ассоциация осталась не самая хорошая), и вижу как самолет приближается к земле, а крыло самолета приближается к земле так, что должно задеть землю, в последний момент самолёт замедляет снижение, выравнивается, и ровно садится. В этот момент мы с соседом по креслу (знакомый журналист) переглядываемся, у обоих большие глаза, но все закончилось нормально. Из всего самолета, еще человек 120, никто и не заметил, что садились как-то не так, ну, на том рейсе выпивка была бесплатная, видимо поэтому. В общем, такое было, что чуть не было. С тех пор стал бояться летать, летаю, но боюсь.
А где про спорт?
