Блогер АртПо – игрок «Родины». Нападающий будет выступать за вторую команду клуба

Блогер АртПо – игрок «Родины».

«Родина » объявила о подписании блогера АртПо.

Артем Польшаков будет выступать за «Родину-2» из Второй лиги А.

«Самый ожидаемый трансфер этой зимы случился: Артем Польшаков подписал контракт с нашим клубом. Нападающий проведет весеннюю часть сезона в «Родине-2» и будет выступать под номером 45.

Приветствуем Артема и желаем проявить себя в профессиональном футболе с нашей командой!» – написали в клубном телеграм-канале.

В январе АртПо был на просмотре в «Родине». Блогер сыграл за клуб против «Шанхай Шэньхуа » в товарищеском матче.

Также АртПо выступает за СКА рэпера Басты в WINLINE Медиалиге.

