Блогер АртПо – игрок «Родины». Нападающий будет выступать за вторую команду клуба
Блогер АртПо – игрок «Родины».
«Родина» объявила о подписании блогера АртПо.
Артем Польшаков будет выступать за «Родину-2» из Второй лиги А.
«Самый ожидаемый трансфер этой зимы случился: Артем Польшаков подписал контракт с нашим клубом. Нападающий проведет весеннюю часть сезона в «Родине-2» и будет выступать под номером 45.
Приветствуем Артема и желаем проявить себя в профессиональном футболе с нашей командой!» – написали в клубном телеграм-канале.
В январе АртПо был на просмотре в «Родине». Блогер сыграл за клуб против «Шанхай Шэньхуа» в товарищеском матче.
Также АртПо выступает за СКА рэпера Басты в WINLINE Медиалиге.
24 тысячи комментов за 5 минут – и блогер вышел за «Родину». Главное шоу сезона Первой лиги
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Родины»
