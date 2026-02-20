5

Блогер АртПо – игрок «Родины». Нападающий будет выступать за вторую команду клуба

Блогер АртПо – игрок «Родины».

«Родина» объявила о подписании блогера АртПо.

Артем Польшаков будет выступать за «Родину-2» из Второй лиги А.

«Самый ожидаемый трансфер этой зимы случился: Артем Польшаков подписал контракт с нашим клубом. Нападающий проведет весеннюю часть сезона в «Родине-2» и будет выступать под номером 45.

Приветствуем Артема и желаем проявить себя в профессиональном футболе с нашей командой!» – написали в клубном телеграм-канале.

В январе АртПо был на просмотре в «Родине». Блогер сыграл за клуб против «Шанхай Шэньхуа» в товарищеском матче.

Также АртПо выступает за СКА рэпера Басты в WINLINE Медиалиге.

24 тысячи комментов за 5 минут – и блогер вышел за «Родину». Главное шоу сезона Первой лиги

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Родины»
Ого, здорово! (А кто это)
Ответ alessandroma
Ого, здорово! (А кто это)
Он был на вручении ЗМ
Ответ alessandroma
Ого, здорово! (А кто это)
Ну блогер, довольно таки известный в узких кругах. Фанат Барсы и Месси.
Иногда рубит правду матку.
