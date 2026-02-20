Бавин перешел из 2Drots в «Иртыш». Хавбек будет получать 120 тысяч рублей в месяц

Юрий Бавин перешел из 2Drots в «Иртыш».

Экс-хавбек «Урала », выступавший за 2Drots в Медиалиге, Юрий Бавин перешел «Иртыш » из Второй лиги А.

По информации журналиста Ильева, Бавин перешел в омский «Иртыш» на зарплату 120 тысяч рублей. Пока клуб официально не объявил о подписании полузащитника, но игрок уже находится в заявке «Иртыша».

Ранее Бавин выступал за «Урал», «СКА-Хабаровск», «Енисей » и другие клубы. Осенью хавбек присоединился к 2Drots и провел за них один матч в WINLINE Кубке Медиалиги, а также сыграл в НаПике .