Бавин перешел из 2Drots в «Иртыш». Хавбек будет получать 120 тысяч рублей в месяц

Юрий Бавин перешел из 2Drots в «Иртыш».

Экс-хавбек «Урала», выступавший за 2Drots в Медиалиге, Юрий Бавин перешел «Иртыш» из Второй лиги А.

По информации журналиста Ильева, Бавин перешел в омский «Иртыш» на зарплату 120 тысяч рублей. Пока клуб официально не объявил о подписании полузащитника, но игрок уже находится в заявке «Иртыша».

Ранее Бавин выступал за «Урал», «СКА-Хабаровск», «Енисей» и другие клубы. Осенью хавбек присоединился к 2Drots и провел за них один матч в WINLINE Кубке Медиалиги, а также сыграл в НаПике.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым»
Ушёл на повышение
Жесть как он быстро сдеградировал
