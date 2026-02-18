Ганвест не забил пенальти президенту 2Drots Некиту. Рэпер сыграл за «Банку» в НаПике

Ганвест не забил пенальти президенту 2Drots Некиту.

Музыкант сыграл за «Банку» против 2D в НаПике . Ганвест появился на поле в период МедиаПика – это игра в перерыве медийными составами, победитель получает гол к счету матча.

Также рэпер пробил пенальти президенту 2Drots Некиту, но не попал в створ ворот. Руководитель 2D также пробил пенальти Ганвесту, однако после его удара мяч угодил в штангу.

