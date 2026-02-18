Видео
Рэпер Ганвест о футболе: «Шнейне, пепе, ватафа»

Рэпер Ганвест поделился мнением о футболе.

Музыкант сыграл за «Банку» против 2Drots в НаПике.

– Твое мнение о футболе?

– Шнейене, пепе, ватафа!

– Что думаешь о сопернике?

– Соперник – шнейне, пепе, ватафа!

– Вы из Актау. У вас очень сильно любят футбол.

– Пепе любит футбол, шнейне, ватафа.

– Вы с детства играли?

– Люблю футбол, пепе. Играл в футбол, пепе шнейне ватафа, в детстве, шнейне ватафа. Решил вспомнить детство, пепе ватафа. Мы за здоровый образ жизни, пепе. Мы за футбол, пепе, за спорт, пепе.

– Как вы оказались здесь? Кто вас позвал?

– Сам Бог меня сюда привел, – сказал рэпер.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.

Попытка спасти медиафутбол – российская Кингс Лига. Играют звезды, в правилах «бургер» и «керлинг»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: соцсети НаПике
Кто нибудь врежте автору этого поста…какой еще есть спортивное приложение с адекватными новостями о футболе?
Ответ Aidos9419
Кто нибудь врежте автору этого поста…какой еще есть спортивное приложение с адекватными новостями о футболе?
Уже вообще охренели. Цензурных слов недостаточно, чтобы комментировать это. Читая такие спортивные новости, хочется спросить у автора: что у него в голове и какое отношение к спорту имеет эта белиберда?
Ответ Aidos9419
Кто нибудь врежте автору этого поста…какой еще есть спортивное приложение с адекватными новостями о футболе?
Тоже зашел спросить. Есть альтернатива? Спортс в конкретную пара шу превратили
Швайнштайгер, Николя Пепе и Ботафого? Я правильно расшифровал?
Ответ Samsung Russia
Швайнштайгер, Николя Пепе и Ботафого? Я правильно расшифровал?
Шнайдер скорее
В принципе, не поспорить.
Сказал как отрезал.
Подумываю удалить ваше приложение уже
ехал пепе через шнейне
видит пепе в шнейне фа
сунул пепе руку в шнейне
шнейне пепе ватафа
Читая такие новости, хочется спросить у автора: шнейне пепе ватафа?
Уважаемая некогда администрация.
Почему новость, размещенная в (копи-паст) "Спортс / Медиафутбол / Новости", оказывается в ленте "Футбол"??? 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
Ну раз вы сами выделили в отдельный вид спорта, то прекращайте уже пихать это непотребство в нормальный раздел!
Н-да, словарный запас меньше чем у элочки-людоедочки
- Любимый футболист?
- Пепе, пепе вотафа
Рекомендуем