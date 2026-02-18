Рэпер Ганвест поделился мнением о футболе.

Музыкант сыграл за «Банку» против 2Drots в НаПике .

– Твое мнение о футболе?

– Шнейене, пепе, ватафа!

– Что думаешь о сопернике?

– Соперник – шнейне, пепе, ватафа!

– Вы из Актау. У вас очень сильно любят футбол.

– Пепе любит футбол, шнейне, ватафа.

– Вы с детства играли?

– Люблю футбол, пепе. Играл в футбол, пепе шнейне ватафа, в детстве, шнейне ватафа. Решил вспомнить детство, пепе ватафа. Мы за здоровый образ жизни, пепе. Мы за футбол, пепе, за спорт, пепе.

– Как вы оказались здесь? Кто вас позвал?

– Сам Бог меня сюда привел, – сказал рэпер.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.

Попытка спасти медиафутбол – российская Кингс Лига. Играют звезды, в правилах «бургер» и «керлинг»