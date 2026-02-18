Экс-хавбек ФК «10» Мусагалиева Воробей перешел в «Арсенала» Дзержинск

Экс-хавбек ФК «10» Азамата Мусагалиева Иван Воробьев перешел в «Арсенал » Дзержинск.

Белорусский клуб объявил о подписании 24-летнего полузащитника.

Воробьев выступал за ФК «10» осени 2024-го в WINLINE Медиалиге . В составе медиакоманды хавбек выиграл Кубок Медиалиги и Суперкубок МФЛ . Футболист покинул клуб в конце 2025 года.

Ранее Воробей не прошел просмотр в «БАТЭ ».