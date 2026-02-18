Экс-хавбек ФК «10» Мусагалиева Воробей перешел в «Арсенала» Дзержинск
Экс-хавбек ФК «10» Азамата Мусагалиева Иван Воробьев перешел в «Арсенал» Дзержинск.
Белорусский клуб объявил о подписании 24-летнего полузащитника.
Воробьев выступал за ФК «10» осени 2024-го в WINLINE Медиалиге. В составе медиакоманды хавбек выиграл Кубок Медиалиги и Суперкубок МФЛ. Футболист покинул клуб в конце 2025 года.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «Арсенал» Дзержинск
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ждём покер в ворота лидского Ливерпуля
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем