Блогер Вилсаком в VR-очках не забил «бургер» в НаПике
Президент «Эгриси» блогер Вилсаком в VR-очках не реализовал пенальти-бургер в матче против «Амкала» в НаПике.
Валентин Петухов исполнил пенальти-бургер в очках Apple Vision Pro, но вратарь «Амкала» Максим Швагирев отбил удар.
Ранее Вилсаком забил пенальти с айфоном в руке. Также блогер исполнял пенальти в смарт-очках Ray-Ban.
Мусагалиев оформил покер – и сравнил гол с оргазмом, Вилсаком забил с айфоном в руке. Самый медийный матч зимы
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: НаПике
