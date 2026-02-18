Блогер Вилсаком в VR-очках не забил «бургер» в НаПике

Президент «Эгриси » блогер Вилсаком в VR-очках не реализовал пенальти-бургер в матче против «Амкала» в НаПике .

Валентин Петухов исполнил пенальти-бургер в очках Apple Vision Pro, но вратарь «Амкала » Максим Швагирев отбил удар.

Ранее Вилсаком забил пенальти с айфоном в руке. Также блогер исполнял пенальти в смарт-очках Ray-Ban.

