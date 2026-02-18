Станос эмоционально обратился к болельщикам: «Вы не знаете, чего хотите! Просили медиа – я вышел, не попал по мячу, а меня начали #######!»
Станос эмоционально обратился к медиафутбольным болельщикам.
Руководитель Lit Energy Станос эмоционально обратился к медиафутбольным болельщикам.
«НаПике – это что за турнир? Все говорят, что чисто поприкалываться тут, хи-хи ха-ха!
А тут выходит Ряба – ####, ####, за вторым перстнем побежал! И ты смотришь: «А где прикол?»
Я #########, а меня в комментариях начали #######: «Выпрями ногу, попади по мячу! Такой кривожопый в команде не нужен, иди стой на бровке!»
Я там и стоял, пока не вы не начали #######, что вам нужна медиа. Они сами не знают, что им нужно!» – сказал Станос.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: конференция НаПике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем