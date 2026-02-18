Станос эмоционально обратился к болельщикам: «Вы не знаете, чего хотите! Просили медиа – я вышел, не попал по мячу, а меня начали #######!»

Станос эмоционально обратился к медиафутбольным болельщикам.

Руководитель Lit Energy Станос эмоционально обратился к медиафутбольным болельщикам.

«НаПике – это что за турнир? Все говорят, что чисто поприкалываться тут, хи-хи ха-ха!

А тут выходит Ряба – ####, ####, за вторым перстнем побежал! И ты смотришь: «А где прикол?»

Я #########, а меня в комментариях начали #######: «Выпрями ногу, попади по мячу! Такой кривожопый в команде не нужен, иди стой на бровке!»

Я там и стоял, пока не вы не начали #######, что вам нужна медиа. Они сами не знают, что им нужно!» – сказал Станос.