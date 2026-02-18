Экс-хавбек Fight Nights и СКА Островский перешел в «Азиягол» из Бишкека
Бывший полузащитник Fight Nights и СКА Дмитрий Островский продолжит карьеру в профессиональном футболе.
27-летний хавбек перешел в клуб «Азиягол» из Бишкека. Ранее Островский уже играл в Кыргызстане за «Алай».
До этого он выступал за армянский «Арарат», «Бунедкор» из Узбекистана, а также за различные российские клубы.
В WINLINE Медиалиге Дмитрий представлял FN с 3-го сезона, а осенью 2025 года перебрался в СКА.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал СКА
