«Гол красным мячом в профессиональном футболе считается за один». Экс-игрока ФК «10» Скоропупа представили в «Урале-2»

Новичок «Урала-2» Илья Скоропупов был официально представлен команде.

Главный тренер Евгений Аверьянов пошутил, презентуя 23-летнего хавбека его новым одноклубникам.

«У парня есть мечта заиграть на профессиональном уровне. Только смотри, вот красный мяч, в профессиональном футболе он тоже за один гол считается. Все остальное так же.

Коллектив у тебя классный, молодой, задорный. Добро пожаловать!» – сказал Аверьянов.

Скоропуп ранее не выступал в профессиональных командах.

Он играл в WINLINE Медиалиге за Basement , «Титан », 2Drots и ФК «10». В турнирах МФЛ есть правило красного мяча – когда команды играют им, гол считается за два.

Отметим, что Аверьянов ранее тренировал медиафутбольную команду «СиндЕкат ».