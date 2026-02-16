«Гол красным мячом в профессиональном футболе считается за один». Экс-игрока ФК «10» Скоропупа представили в «Урале-2»
Новичок «Урала-2» Илья Скоропупов был официально представлен команде.
Новичок «Урала-2» Илья Скоропупов был официально представлен команде.
Главный тренер Евгений Аверьянов пошутил, презентуя 23-летнего хавбека его новым одноклубникам.
«У парня есть мечта заиграть на профессиональном уровне. Только смотри, вот красный мяч, в профессиональном футболе он тоже за один гол считается. Все остальное так же.
Коллектив у тебя классный, молодой, задорный. Добро пожаловать!» – сказал Аверьянов.
Скоропуп ранее не выступал в профессиональных командах.
Он играл в WINLINE Медиалиге за Basement, «Титан», 2Drots и ФК «10». В турнирах МФЛ есть правило красного мяча – когда команды играют им, гол считается за два.
Отметим, что Аверьянов ранее тренировал медиафутбольную команду «СиндЕкат».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Молодежный «Урал»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем