8

Мохаммед Хейбати: «Я хотел стать футболистом. Но семья сказала: «Надо идти драться, мужчина должен быть сильным»

Мохаммед Хейбати: Я хотел стать футболистом.

Боец MMA Мохаммед Хейбати рассказал об увлечении футболом.

На прошлых выходных иранец сыграл за Fight Nights в медиафутбольном турнире НаПике.

«Я изначально хотел стать футболистом. Семья сказала: «Не надо, зачем ты будешь бегать за мячом?» Говорили: «Надо идти драться, мужчина должен быть сильным».

Сейчас моя игра в футбол – это исполнение детской мечты. Если бы мне дали возможность, то я бы стал хорошим футболистом!» – сказал Хейбати.

Двойной аксель от Плющенко-младшего: после гола за 2Drots в детской медиалиге

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
8 комментариев
Ответ Алексей Александрович
В мире животных
Ты в мире 21шников
Ответ Elkorazon01
Ты в мире 21шников
О, гринписовец вылез в защиту.
такой сильный, что аж пнул девушку
Ответ HolyKim
такой сильный, что аж пнул девушку
Это его брат был
Действительно, зачем быть футболистом если есть возможность получать по башке, и зарабатывать при этом в сотни раз меньше
