Мохаммед Хейбати: «Я хотел стать футболистом. Но семья сказала: «Надо идти драться, мужчина должен быть сильным»

Мохаммед Хейбати: Я хотел стать футболистом.

Боец MMA Мохаммед Хейбати рассказал об увлечении футболом.

На прошлых выходных иранец сыграл за Fight Nights в медиафутбольном турнире НаПике .

«Я изначально хотел стать футболистом. Семья сказала: «Не надо, зачем ты будешь бегать за мячом?» Говорили: «Надо идти драться, мужчина должен быть сильным».

Сейчас моя игра в футбол – это исполнение детской мечты. Если бы мне дали возможность, то я бы стал хорошим футболистом!» – сказал Хейбати.

