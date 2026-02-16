Мохаммед Хейбати: «Я хотел стать футболистом. Но семья сказала: «Надо идти драться, мужчина должен быть сильным»
Мохаммед Хейбати: Я хотел стать футболистом.
Боец MMA Мохаммед Хейбати рассказал об увлечении футболом.
На прошлых выходных иранец сыграл за Fight Nights в медиафутбольном турнире НаПике.
«Я изначально хотел стать футболистом. Семья сказала: «Не надо, зачем ты будешь бегать за мячом?» Говорили: «Надо идти драться, мужчина должен быть сильным».
Сейчас моя игра в футбол – это исполнение детской мечты. Если бы мне дали возможность, то я бы стал хорошим футболистом!» – сказал Хейбати.
В мире животных
В мире животных
Ты в мире 21шников
Ты в мире 21шников
О, гринписовец вылез в защиту.
такой сильный, что аж пнул девушку
такой сильный, что аж пнул девушку
Это его брат был
Действительно, зачем быть футболистом если есть возможность получать по башке, и зарабатывать при этом в сотни раз меньше
