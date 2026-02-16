Азамат Мусагалиев: «Мечтаю, чтобы ФК «10» играл на профессиональном уровне. Самые большие мечты не рассказываю, потому что хочу еще казаться адекватом»

Азамат Мусагалиев: Мечтаю, чтобы ФК «10» играл на профессиональном уровне.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о планах вывести свою команду на профессиональный уровень.

Сегодня игроком «Урала» стал полузащитник Илья Скоропупов, ранее выступавший за «Десятку ».

«Можно сказать, что воспитанник ФК «10» Илья Скоропупов пополнил ряды системы «Урала ».

Вообще, моя мечта – выступление «Десятки» в профессиональном футболе.

Самые большие мечты я рассказывать не буду, потому что хочу еще казаться адекватом.

Меня очень радует, что многие ребята, оказавшиеся в ФК «10», продолжили карьеру в профессиональном футболе. Они тепло о нас отзываются, и это очень греет», – сказал Мусагалиев.