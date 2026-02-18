2Drots забили 17 голов «Банке» с Ганвестом, ФК «10» обыграл «Народную Команду». Результаты 6-го тура НаПике

Результаты 6-го тура НаПике.

НаПике, 6-й тур

18 февраля, среда

«Эгриси» – «Амкал» – 5:6

«Банка» – 2Drots – 6:17

ФК «10» – «Народная Команда» – 8:14

Матчи прошли в Москве в «Академии Будущего».

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.